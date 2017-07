UI Designer, il lavoro digitale dove vincono le donne (finalmente)

MILANO – Lo User Interface Design (UI) consiste nella progettazione delle interfacce utente di macchine e software, non solo computer, ma applicazioni, device mobili e più in generale qualsiasi dispositivo elettronico con cui entriamo in contatto. Lo scopo della UI è quello di massimizzare l’usabilità dell’oggetto partendo dall’interfaccia per garantire una user experience semplice, immediata e veloce. Se la UX è un conglomerato di task, azioni e riflessioni intese a ottimizzare un uso efficace e piacevole, la UI è il suo complemento, poiché cura l’aspetto, la presentazione e l’interattività di un prodotto. Le aziende sono ormai consapevoli di quanto queste professionalità siano importanti per lo sviluppo del proprio business, ed è infatti il 27% delle PMI che dichiara di volere assumere un esperto di User Experience e User Interface nei prossimi 3 anni, secondo quanto emerge da una recente ricerca realizzata da TAG Innovation School, in collaborazione con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo su un campione di 550 piccole e medie imprese italiane.

Cosa fa lo UI Designer

Lo UI Designer è il professionista che si occupa di tutta la parte visual e interattiva di un prodotto web, app, smartwatch e tv digitale. Progetta le interfacce che si presentano all’utente e che rappresentano il primissimo impatto con il brand. Lo UI Design guida l’utente all’interno dell’interfaccia, indicandogli con chiarezza e precisione dove può trovare ciò che cerca, esclusivamente attraverso l’interfaccia. La sua progettazione è il ponte di collegamento che permette all'essere umano di relazionarsi con il prodotto.

Quanto guadagna

L’esperto di User Interface è un professionista con diverse competenze, ma le skill maggiormente apprezzate dalle aziende sono quelle connesse a Strategy & Content, Wireframe & Prototyping, Visual e Interaction Design, così come la conoscenza approfondita della Suite di Adobe e di tool di analisi. Lo stipendio medio annuo di un UI Designer si aggira tra i 20 e i 40 mila euro per una figura junior ma può arrivare fino 80 mila per una figura senior. Il 53% delle aziende richiede professionisti con un’esperienza nel settore compresa tra 1 e 4 anni, il 26% tra i 5 e i 9 anni e il 15% tra i 10 e i 19 anni. Lo UI Designer è principalmente donna (il 53%) contro un 47% di uomini che praticano questa professione.

Un settore dove vincono le donne

Una donna è anche la coordinatrice scientifica del Master in UI Design, realizzato da TAG Innovation School, la scuola dell’innovazione digitale di Talent Garden. Gaia Zuccaro, romana, nota e apprezzata User Interface Designer, Graphic Designer e Adobe Certified Expert, ha una esperienza eccezionale in questo settore e per questo coordina il Master che si svolgerà nella sede romana della scuola a partire dal 20 ottobre 2017. Tra i moduli affrontati: UX vs UI, costruzione di una UI efficace, comunicazione, prototipazione, Motion UI e basi di sviluppo.