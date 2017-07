SocialFare, al via la nuova call per startup a impatto sociale

TORINO - SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale lancia FONDAMENTA#4, la quarta edizione della call italiana che si pone l’obiettivo di selezionare le migliori startup a impatto sociale nazionali e internazionali: realtà in grado di sviluppare soluzioni innovative alle pressanti sfide sociali contemporanee. La scadenza prevista per partecipare alla call è fissata per il 17 settembre prossimo (qui per candidarsi). Il programma è promosso e gestito da SocialFare con il sostegno della Compagnia di San Paolo ed il supporto di una rete di social impact investor privati.

Chi può partecipare

La call si rivolge a team di progetto, startup ed imprese che promuovano sviluppo sostenibile generando valore sociale ed economico in risposta ad almeno uno dei 17 Sustainable Development Goals SDGs: i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritti dai 193 Paesi membri dell’ONU nel programma d’azione «Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile». Per tutto il 2017 SocialFare ha infatti deciso di lavorare, sostenere e promuovere gli SDGs tramite le proprie azioni e le attività sviluppate anche con la rete Rinascimenti Sociali.

Requisiti

I requisiti che determineranno l’ingresso alla quarta edizione del programma di accelerazione sono:

- Business idea e team di progetto fortemente motivati e dedicati full-time, per generare impatto sociale positivo.

- Startup con MVP testato (prototipo o prodotto sul mercato), capaci di crescere a livello nazionale e internazionale.

- Imprese che promuovano sviluppo sostenibile, distinguendosi per offerta di prodotto/servizio innovativo, mission, valore e impatto sociale; stakeholder coinvolti; comunità e territori in cui operano; reputazione e trasparenza dei processi che sono in grado di attivare.

Il programma

Le realtà selezionate avranno accesso ad un programma unico in Italia di Social Impact Acceleration: 4 mesi full-time - dal 30 ottobre 2017 all’8 marzo 2018 -, ad alta intensità, con scadenze serrate e specifiche progettate con e per ogni startup. Il programma di accelerazione per startup a impatto sociale è ospitato a Torino presso Rinascimenti Sociali, luogo e rete di convergenza per accelerare conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale in Italia. Tutti i team/le startup selezionate tramite FOUNDAMENTA#4 riceveranno servizi di accelerazione & investment readiness (per un valore di €40K): formazione specifica che ibrida l’approccio lean startup, design thinking e design sistemico; mentorship ed advisory dedicata; utilizzo gratuito di un desk negli spazi co-working e delle sale riunioni nel centro di Torino. Oltre ai servizi di accelerazione & investement readiness per le startup selezionate, considerate meritevoli di un primo investimento, è previsto un seed fund pari a €10K in cash. Le startup che non provengono dal Piemonte, giudicate non ancora pronte per il seed fund ma considerate di alto potenziale ed interesse per il programma, saranno supportate con un’accomodation gratuita a Torino per tutta la durata dell’accelerazione.

Social Impact Investor Day

Il programma sarà co-sviluppato con i team selezionati sulla base del diverso stadio del loro sviluppo e delle loro esigenze specifiche. Alla fine dell’accelerazione, le startup parteciperanno al Social Impact Investor Day (8 marzo 2018): evento che permetterà loro di entrare in contatto diretto con investitori pronti a rischiare su imprese innovative di eccellenza. All’evento partecipano business angels, fondi di investimento, fondazioni, family office e banche.