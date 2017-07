Nuovo polo per le startup a Milano targato Assodel e BacktoWork24

MILANO – Un supporto tecnico per consentire alle startup hi tech con alto potenziale di business, di arrivare sul mercato più rapidamente e con qualità certificata. È questo l’obiettivo della partnership nata tra Assodel (Federazione Distretti Elettronica – Italia), presente fin dal 1984 come riferimento della componentistica elettronica e delle Pmi tecnologiche in Italia, e BacktoWork24, società del Gruppo 24 Ore che offre soluzioni integrate per favorire l’investimento di risorse finanziarie e competenze professionali da parte di manager e investitori in Pmi e startup.

Accordo Assodel e BacktoWork24

L’accordo consentirà alle due realtà di promuovere e supportare le eccellenze italiane nel campo dell’innovazione e della tecnologia. Grazie alle competenze e alle risorse messe a disposizione dall’Assodel Foundation (il network di imprese, professionisti e incubatori creato da Assodel) le tech-company di nuova costituzione verranno accompagnate nel percorso di crescita - dalla progettazione alla produzione - con programmi di tutoring volti a migliorare e ottimizzare progetti e business idea; grazie al network di BacktoWork24, il più grande in Italia, le aziende di nuova costituzione potranno incontrare investitori, manager e partner industriali in grado di sostenerne la crescita con capitali, know-how e partnership di mercato.

L’importanza di fare rete

«Siamo convinti che questa sinergia possa potenziare ulteriormente la nostra piattaforma di sviluppo e aggiungere ulteriore valore all’ampio portafoglio di servizi che offriamo a startup e Pmi – sottolinea Alberto Bassi, Ad di BacktoWork24 - crediamo da sempre che fare rete, unendo competenza e mettendo a fattore comune i rispettivi network sia la strada giusta per generare un unico, grande polo di riferimento in grado di rispondere alle esigenze delle nuove realtà imprenditoriali e dell’economia del Paese».

La call per startup

La prima iniziativa sarà una Call for Startup tecnologiche, che per prime potranno fruire dei servizi dedicati di Assodel e che successivamente potranno presentarsi agli investitori di BacktoWork24 durante ClubDeal dedicati. Il primo evento in calendario, invece, sarà la partecipazione congiunta a Illuminotronica (l’unica fiera dedicata alla filiera di luce, sicurezza e domotica), dove Assodel e BacktoWork24 offriranno alle giovani aziende una prestigiosa vetrina sul mercato e animeranno insieme il convegno dedicato alle startup nell’era dell’Internet of Things, appuntamento atteso dagli addetti ai lavori e previsto per il 13 ottobre. Nel corso di Illuminotronica, Assodel e BacktoWork24 assegneranno inoltre uno speciale riconoscimento alle startup italiane considerate più interessanti dal punto di vista tecnologico: il vincitore del primo premio, messo in palio da Renesas, avrà la possibilità di appoggiarsi a tecnici e progettisti specializzati per un totale di 250 ore di consulenza. Un’iniziativa pensata per dare un supporto concreto allo sviluppo e all’accelerazione di un progetto ad alto potenziale (per partecipare è possibile consultare il sito illuminotronica.it/startup).