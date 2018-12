Turchia, scontro fra treno ad alta velocità e locomotiva: almeno 9 vittime

ANKARA - Sono almeno nove le persone morte e 47 i feriti in Turchia in un incidente ferroviario ad Ankara all'alba. Un treno ad alta velocità si è scontrato contro una locomotiva che si trovava sullo stesso binario per lavori di manutenzione, secondo la ricostruzione. Tre dei morti sono operatori del treno. Una delle vittime è deceduta in ospedale.

La dinamica

Il treno ad alta velocità era partito dalla stazione di Ankara diretto a Konya e secondo il quotidiano Hurriyet a bordo al momento dello scontro c'erano 206 passeggeri. L'incidente è avvenuto sei minuti dopo che il treno aveva lasciato Ankara mentre stava entrando nella stazione Marsandiz, poco dopo le 6:30 ora locale. Sono in corso "indagini tecniche" e della procura della capitale turca. Le immagini diffuse dai media locali mostrano vagoni deragliati, pezzi di treno sparsi sulle rotaie, un cavalcavia pedonale completamente distrutto dopo l'impatto con uno dei vagoni e la neve che copre parte dei binari.