LONDRA - Le ultime immagini in arrivo da Londra mostrano quanto rimane della Grenfell Tower, il palazzo andato a fuoco di cui ora è rimasto solo lo scheletro carbonizzato. L'incendio si è sviluppato nei piani inferiori, come si intuisce chiaramente dai danni esterni visibili, che mostrano solo le prime finestre non lambite dal fuoco e poi oltre 20 piani completamente anneriti dal fuoco, che si è propagato lungo tutto l'edificio velocemente.