Londra, brucia il grattacielo Grenfell: parecchie vittime e feriti

LONDRA - Fiamme nel cielo di Londra: nella notte un grattacielo di 24 piani è andato a fuoco, bruciando per ore, fino all'alba. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è stato visibile per chilometri. All'interno 120 appartamenti e molte famiglie. Per ora risultano sono almeno 30 feriti ma secondo i pompieri ci sarebbero diverse vittime. "Ci sono dei morti». Dopo aver lottato per ore contro il fuoco i vigili del fuoco di Londra hanno dato la notizia: oltre a 30 feriti, l'incendio che ha divorato un grattacielo a nord Kensington ha provocato diverse vittime, ma per ora non è possibile specificare quante siano. Trenta persone sono ricoverate in ospedale per ustioni, intossicazione, cadute nella corsa forsennata nel cuore della notte attraverso i 24 piani dell'edificio per raggiungere l'uscita. Ma c'è il forte timore che delle persone siano rimaste intrappolate dentro. E il timore che possano esserci delle vittime si è concretizzato nella dichiarazione del responsabile dei vigili del fuoco. Quando il grattacielo era ancora avvolto dalle fiamme, sono state viste delle luci sul tetto, forse telefonini, forse torce, per segnalare che qualcuno aveva cercato rifugio lassù, scegliendo una via tragicamente sbagliata, ma probabilmente l'unica se fiamme e fumo impedivano l'accesso verso il basso. "Ho visto gente disperata buttarsi dalle finestre e sfracellarsi", ha detto una donna alla Bbc. "Come un film dell'orrore di Hollywood", ha raccontato un uomo.

La dinamica

Il fuoco sembra avere avuto origine nella parte inferiore della torre di cemento, intorno al quarto o quinto piano. Quaranta mezzi di soccorso con duecento vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni per spegnerlo. Purtroppo l'acqua sparata dai pompieri poteva raggiungere soltanto la metà inferiore del palazzo, che ha così continuato a bruciare per ore, riducendosi a uno scheletro annerito, fino a quando l'intensità delle fiamme si è ridotta da sola. Dall'alba in avanti soltanto fumo nero dal grattacielo.

Le urla della gente

"Ho sentito urla di bambini che chiedevano aiuto", dice un testimone. "Ho visto persone gettarsi dalle finestre su materassi gonfiabili portati dai pompieri", racconta un altro. "Terrificante, non ho mai assistito a nulla di così spaventoso", è un terza testimonianza. Tutte da lontano, perché la polizia ha tirato cordoni di plastica a isolati di distanza, nel timore che il grattacielo di Latimer Road, dove verso l'una di notte è scoppiato il rogo, possa crollare - come le Torri Gemelle di New York nell'attentato dell'11 settembre 2001. Questa volta il terrorismo non sembra entrarci, ma la causa del rogo resta per il momento sconosciuta: forse un corto circuito, forse una disattenzione, una sbadataggine, come una padella dimenticata accesa sui fornelli o qualcuno che si è addormentato con una sigaretta accesa. Ma ci sono anche resoconti che parlano di un'esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, al quarto piano. E i residenti ricordano di essersi lamentati di recente del rischio di incendi, un problema apparentemente causato da un restauro non compiuto secondo le norme un paio di anni or sono.

Cos'è la Grenfell Tower

Denominato Grenfell Tower, il grattacielo in cemento fu costruito nei primi anni '70 e fa parte della Lancaster West Estate. È una delle tante case popolari costruite dal governo britannico per fornire alloggi sovvenzionati dallo Stato a famiglie a basso reddito. Nei suoi 120 appartamenti vivevano circa 500 persone di tutte le etnie e le religioni. Due anni fa aveva subito un ampio restauro, al termine del quale è possibile che qualche unità sia stata privatizzata e messa sul mercato immobiliare. L'edificio si trova nel quartiere di Notting Hill, a circa dieci isolati di distanza da Portobello Road, la strada del celebre mercato delle pulci, un'area piena di residenze di lusso che valgono milioni di sterline - ci abitava David Cameron prima di andare a Downing Street - ma anche con strade povere e disagiate. Come Latimer Road, la strada dove sorge il grattacielo, che si trova nelle vicinanze della A40, la tangenziale che porta verso l'aeroporto di Heathrow, che è stata chiusa stamattina come conseguenza dell'incendio. Chiuse anche le più vicine stazioni della metropolitana ed evacuate le abitazioni circostanti. Sadiq Khan, il sindaco di Londra, ha parlato di "grave incidente" e predisposto misure speciali per fronteggiare l'evenienza.