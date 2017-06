LONDRA - Fiamme nel cielo di Londra: nella notte un grattacielo di 24 piani è andato a fuoco, bruciando per ore, fino all'alba. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è stato visibile per chilometri. All'interno 120 appartamenti e molte famiglie. Per ora risultano sono almeno 30 feriti ma secondo i pompieri ci sarebbero diverse vittime.