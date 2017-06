Numerosi morti a Londra per un incendio

LONDRA - «Numerosi morti» nell'incendio alla Grenfell Tower di Londra: lo hanno annunciato il capo dei vigili del fuoco Dany Cotton, spiegando che le cause dell'incendio non sono ancora note. Al momento i pompieri non sono ancora in grado di determinare con esattezza il numero delle vititme, ha spiegato un responsabile. Secondo la BBc, non avrebbe funzionato il sistema di allarme. Uno spettacolare incendio è divampato nella notte in questo palazzo di 24 piani nell'Ovest di Londra, che si tema possa crollare. In un primo momento la polizia aveva parlato di diversi feriti. La vastità dell'incendio è «senza precedenti», ha commentato Cotton, spiegando di non avere mai visto un incendio di tali dimensioni. Un testimone ha detto a Skynews di avere visto persone lanciarsi dalle finestre. «La gente gridava 'aiuto, aiuto'. Un uomo è saltato dal balcone, non sono riuscito a vedere se è arrivato in terra», ha raccontato un residente di nome Zainab.