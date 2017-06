Italia-Russia, Fallico: è ora di riavvicinare Est e Ovest

SAN PIETROBURGO - Non è possibile attendere fino a quando la lancetta dell'orologio politico finirà il suo giro e la situazione si normalizzerà. tra Est ed Ovest. Questo il messaggio lanciato da Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia, durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Fallico ricorda a tutti che l'anno scorso in occasione del Forum euroasiatico di Verona un importante politico italiano, Romano Prodi, ha formulato l'iniziativa di organizzare, sempre nell'ambito del forum che si tiene nella città veneta, un incontro informale tra i membri della Commissione europea e della Commissione economica eurasiatica. E oggi Fallico rilancia proprio sul grande evento italiano che dal 19 al 20 ottobre 2017 si terrà a Verona: «Abbiamo l intenzione di far dialogare seppure informalmente alcuni commissari dell Unione Europea e alcuni commissari dell unione Eurasiataca. Tra queste due organizzazioni, sinora non si è stabilito un vero e proprio dialogo e invece vorremmo contribuirvi, con il nostro forum veronese».