Il Partito comunista consacra il ruolo centrale di Xi e ribadisce il no all'indipendenza di Taiwan

PECHINO - Il Partito Comunista Cinese ha concluso il suo congresso a Pechino, che dovrebbe incoronare il presidente Xi Jinping a un terzo mandato e tracciare il futuro politico della Cina per i prossimi cinque anni. In questa occasione, il partito ha inglobato il nome del presidente cinese nel suo statuto. I quasi 97 milioni di membri del partito «sosterranno il ruolo centrale del compagno Xi Jinping nel Comitato Centrale del Partito e nel Partito nel suo insieme», secondo una risoluzione approvata all'unanimità.

La formazione del partito ha anche deciso di includere per la prima volta nel suo statuto un accenno all'opposizione di Pechino all'indipendenza di Taiwan. Il congresso «accetta di includere nello statuto del partito dichiarazioni su...una opposizione risoluta e una dissuasione nei confronti dei separatisti che cercano l'indipendenza di Taiwan», si legge nella risoluzione.

«Osate nel combattere per la vittoria», ha detto trionfante Xi Jinping all'inizio della cerimonia di chiusura al Palazzo del Popolo, un enorme edificio in stile sovietico che domina Piazza Tienanmen. Questo congresso, il ventesimo dalla creazione del Partito comunista cinese nel 1921, si è svolto in un contesto delicato per la Cina, che ha dovuto affrontare un rallentamento della sua crescita a causa dei ripetuti confinamenti e delle tensioni diplomatiche con l'Occidente.

La scorsa settimana, circa 2.300 delegati scelti dalle varie autorità del Partito si sono incontrati a porte chiuse a Pechino, con la missione di riesaminare il gruppo dirigente del partito, e quindi della seconda economia più grande del mondo, e tracciare le direzioni future del Paese. La composizione del nuovo Comitato centrale, una sorta di «parlamento» interno al partito, è stata adottata, secondo l'agenzia Xinhua, che però non ha svelato l'elenco di circa 200 membri.

Scena insolita in una cerimonia altamente «coreografata», l'ex presidente Hu Jintao è stato scortato fuori: visibilmente contrariato, il 79enne, che è stato presidente della Cina dal 2003 al 2013, è stato convinto dai commessi ad alzarsi dal suo posto accanto a Xi Jinping. La scena non è stata immediatamente spiegata o riportata dai media statali.

Xi Jinping sarà con ogni probabilità riconfermato domani segretario generale del Partito comunista dopo la prima riunione di un Comitato Centrale rinnovato, che conta circa 200 membri. Una semplice formalità, la procedura dovrebbe consentire a Xi Jinping di ottenere un terzo mandato presidenziale quinquennale - scenario che non ha precedenti - il prossimo marzo.

«Questo terzo mandato metterà fine a tre decenni di (inquadrata) transizione di potere» in Cina, ha sottolineato Neil Thomas, analista di Eurasia Group. Per restare al potere, l'uomo forte di Pechino aveva così rimosso dalla Costituzione nel 2018 il limite di due mandati. Xi Jinping, 69 anni, può quindi in teoria presiedere a vita la Repubblica popolare.

Analisti e media hanno speculato sul desiderio di Xi Jinping di cambiare il titolo del suo incarico in «presidente del partito», titolo che aveva il fondatore del regime di Mao Tse-tung (1949-76). Potrebbe anche essere apportata una modifica allo statuto del Partito comunista. Nel 2017 ha integrato un riferimento al «pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era». Questa menzione era stata aggiunta l'anno successivo alla Costituzione del Paese.

Il congresso dovrebbe portare anche a una vasta ricomposizione del comitato permanente dell'Ufficio Politico. La nuova composizione di questo corpo onnipotente di sette membri attualmente - che detiene effettivamente il potere in Cina - sarà svelata domenica.

Secondo tradizioni non scritte, alcuni degli attuali membri raggiungono l'età in cui dovrebbero andare in pensione. Come consuetudine, i membri del Comitato Permanente saranno nominati in ordine di importanza, primo fra tutti il Segretario Generale.

A priori il numero due o il numero tre sarà il prossimo primo ministro che succederà a Li Keqiang, il prossimo marzo. Tra i nomi citati per sostituirlo: Wang Yang, una delle voci più liberali del Partito, o l'attuale vicepremier Hu Chunhua. Anche Li Qiang, leader del partito a Shanghai, è atteso nonostante la sua caotica gestione del contenimento in primavera.

Il nuovo comitato permanente sarà composto in maggioranza da personalità fedeli a Xi Jinping. Da quando è salito al potere alla fine del 2012, Xi Jinping ha accumulato potere ai vertici della seconda potenza mondiale e ha presieduto al rafforzamento dell'autorità del regime. Leader del partito, capo dell'esercito, capo di stato... il leader ha chiesto la continuità delle sue politiche durante un discorso dai toni trionfanti in apertura di congresso.

La strategia «zero Covid» dovrebbe quindi continuare malgrado le sue conseguenze dannose sull'economia e la crescente esasperazione della popolazione con i lockdown. Lontano dalla cauta diplomazia dei suoi predecessori, Xi Jinping dovrebbe far sentire ancora di più la voce della Cina. Anche se questo significa aumentare le tensioni con il grande rivale americano, in particolare sulla questione di Taiwan.

Xi Jinping è soprattutto «molto preoccupato per la sicurezza del regime», hanno sottolineato gli analisti dello studio SinoInsider, specializzato in politica cinese. Va notato che questo termine è stato citato 91 volte nel suo discorso di domenica scorsa, più di ogni altro tema.