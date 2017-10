New York, veicolo piomba su pista ciclabile. Esplosi anche colpi di arma da fuoco

NEW YORK - Un veicolo è piombato su una pista ciclabile a New York investendo alcune persone, riferiscono i media americani. Secondo alcune fonti, nell'area sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. La polizia ha chiesto ai cittadini di evitare la zona West side highway, mentre un uomo sarebbe stato fermato dopo una sparatoria con le forze dell'ordine. Diverse persone risultano essere state raggiunte da colpi di arma da fuoco dopo che spari sono stati uditi in una strada di Manhattan. Secondo notizie riportate da alcune testate, almeno sei pedoni sarebbero stati colpiti dalle pallottole esplose da un uomo che si trovava alla guida di un'automobile.

Forse non terrorismo

L'incidente al momento non è ritenuto legato al terrorismo. Lo afferma un funzionario della polizia di New York, il New York Police Department, citato dai media americani. La sparatoria è avvenuta in West Street e Chambers Street, nei pressi della Stuyvesant High School e non lontano da Ground Zero, alle 15:15 ora locale. La polizia ha arrestato un uomo.

Bimbi intrappolati in uno scuolabus

Sembra inoltre che diversi bambini siano rimasti intrappolati in uno scuolabus che è rimasto coinvolto nell’incidente. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza una scuola che si trovava nelle vicinanze e chiuso la strada a scorrimento veloce del West Side, nel tratto all’altezza di Tribeca. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, viene costantemente informato, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi.