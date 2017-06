Forum di San Pietroburgo, Miccichè: Russia in ripresa, noi sempre a fianco delle aziende

SAN PIETROBURGO - L'economia russa è in ripresa e anche per le aziende italiane si aprono nuove possibilità. A confermare dal Forum Economico di San Pietroburgo il trend positivo è Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa: gruppo che in Russia è da 4 decenni. «Intesa Sanpaolo opera in Russia da oltre 40 anni. La Russia per la mia banca è uno dei Paesi più importanti al mondo. In più nell interscambio Italia Russia, il lavoro che si è fatto è rilevante. Sia per l Italia, che per la Russia. Nel mondo del Corporate, quindi quello che seguo, la maggior parte e le più importanti aziende italiane, Eni, Enel, Snam, Pirelli, Saipem, Maire Technimont, sono aziende che operano da diversi anni con la Russia. Così come tante delle più importanti aziende russe, non solo produttrici di materie prime, ma anche su altri tipi di prodotti. La liaison fra questi due paesi è rilevante e la voglia della nostra banca di continuare ad assistere sia le aziende italiane che incrementeranno i loro rapporti con la Russia, sia quelle italiane che vorranno sempre di più considerare l Italia un paese di sbocco per i loro prodotti, è fortissima».