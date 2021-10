Assicurazioni auto: aumentano le ricerche online

La ricerca di una buona polizza assicurativa per la propria auto è una pratica che interessa un numero sempre crescente di italiani. Sono infatti tantissimi coloro che hanno ormai consolidato la prassi di navigare sul web per ottenere, in modo semplice e completamente sicuro, dei preventivi per le polizze RC auto. Stando alle indagini del settore, le ricerche online relative alle coperture assicurative per l'auto crescono di anno in anno, con un ritmo molto interessante.

Sono molti gli italiani che hanno infatti cessato di intrattenere dei rapporti personali con i consulenti assicurativi e con i vari sportelli, per rivolgere le proprie attenzioni verso il web. A orientare molte persone verso questa scelta non è sicuramente solo il fattore economico, ovvero il risparmio che le assicurazioni auto sottoscritte online offrono e che rappresenta comunque un aspetto sempre molto importante.

I vantaggi delle ricerche di assicurazioni online riguardano molti aspetti tra loro differenti, a partire dal tanto tempo che permettono di risparmiare e dal numero elevato di proposte che possono essere valutate da ogni contraente.

Per questi così come per tanti altri vantaggi, sempre più persone oggi si affidano ai siti comparatori per confrontare le migliori proposte del momento con la massima velocità e in totale autonomia.

Utilizzo e vantaggi delle assicurazioni online

Come si può constatare sul sito di 6sicuro, portale di comparazione del gruppo Assiteca, per richiedere un preventivo online è sufficiente compilare un form in cui inserire i dati anagrafici del contraente, quelli del proprietario del veicolo e quelli tecnici del veicolo.

Le alternative proposte generalmente provengono dai migliori gruppi assicurativi, in possesso di tutti i servizi e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ovviamente, un preventivo online di questo tipo non è mai vincolante e molte persone decidono di richiederlo anche soltanto per vedere a quanto ammonterebbe il risparmio annuo ottenuto e quali sarebbero le coperture incluse nel prezzo.

Tra i fattori che rendono particolarmente amate le assicurazioni online vi sono diversi vantaggi, che possono essere così riassunti:

Prezzi molto competitivi;

Massima personalizzazione delle coperture;

Velocità di richiesta e sottoscrizione;

Assistenza continua;

continua; Gestione con la massima autonomia;

App e area cliente semplici e intuitive.

A differenza di quanto avveniva in passato, quando le persone erano costrette ad andare di ufficio in ufficio per ottenere più preventivi, le assicurazioni online consentono di valutare tutte le proposte con la massima autonomia e in totale serenità. Un utilizzatore può decidere di richiedere una polizza priva di garanzie accessorie, in modo da ottenere il prezzo più basso in assoluto per il premio annuo, oppure di inserire delle coperture aggiuntive, sulla base delle proprie esigenze e valutarne il costo.

Caratteristiche e funzionalità

A rendere molto competitivi i prezzi delle assicurazioni online è infatti anche la possibilità di sottoscrivere una polizza realmente «tarata» sulle proprie necessità, evitando ogni spesa superflua e valutando in autonomia tutte le singole voci di spesa. Per condurre questa selezione non è inoltre necessario possedere nessuna particolare competenza tecnica del settore o informatica, essendo i migliori comparatori molto semplici da usare.

Inoltre questi servizi, che offrono un vero e proprio tramite tra la persona e la compagnia assicurativa permettono anche di evitare ogni possibile rischio di truffa presente sul web, dato che includono soltanto compagnie certificate e completamente sicure. Una volta sottoscritta una polizza, è molto semplice anche gestirla in autonomia, grazie alle apposite App per smartphone e tablet che le assicurazioni hanno realizzato o alle aree cliente interne ai propri siti ufficiali.

In questo modo ogni persona può poi decidere quando usufruire di altre funzionalità, come ad esempio la possibilità di sospendere per un periodo di tempo la polizza, sempre più ricercata dagli italiani in questi ultimi anni, oppure di richiedere assistenza per un sinistro, per un rinnovo, per il soccorso stradale o per gestire il pagamento. In conclusione è evidente che il numero di ricerche online di polizze assicurative è in netto aumento perché offre tantissimi vantaggi e sono sempre di più le persone abituate ad usufruire di questa massima comodità.