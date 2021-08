Omaggi aziendali: le agende personalizzate tra i gadget più richiesti

Il marketing cartaceo si conferma una delle strategie più apprezzate ed efficaci per la promozione aziendale ancora oggi, una soluzione che consente di migliorare la visibilità del marchio a fronte di una spesa contenuta.

Grazie ai servizi di stampa professionale, infatti, è possibile customizzare qualsiasi tipo di gadget pubblicitario, trasformandolo in uno strumento perfetto per veicolare il messaggio del brand.

Uno degli omaggi aziendali più gettonati secondo gli esperti del settore è l’agenda personalizzata con logo, un oggetto che si presta a numerose configurazioni grafiche differenti, per brandizzare questo prodotto d’uso quotidiano con una resa grafica intrigante e coinvolgente.

Attirare l’attenzione di clienti, fornitori e dipendenti permette di incrementare la notorietà del brand, con una spesa adatta a qualsiasi budget promozionale e tantissimi modelli tra cui scegliere.

Come personalizzare un’agenda per la promozione del marchio

Su piattaforme specializzate come Gedshop.it è possibile creare online agende personalizzate in modo semplice e veloce, scegliendo tra modelli di vari formati, materiali e dimensioni con servizi di stampa perfetti per ogni esigenza pubblicitaria.

In particolare, è possibile customizzare l’agenda con la stampa serigrafica, ideale per realizzare disegni fino a 7 colori, con un prezzo sempre più conveniente in base al numero di gadget personalizzati, per ottenere un risparmio considerevole soprattutto per grossi quantitativi.

In alternativa, è possibile scegliere la stampa digitale, una soluzione economica per la customizzazione delle agende pubblicitarie, una tecnica di stampa rapida e compatibile anche per riprodurre il logo aziendale su pochi prodotti promozionali. Con la stampa digitale, inoltre, si possono realizzare anche immagini elaborate e complesse, usufruendo di una resa grafica ottimale in grado di avvicinarsi ai tradizionali metodi di stampa offset, per creare disegni particolarmente dettagliati e precisi.

Un’alternativa molto apprezzata per la personalizzazione delle agende aziendali è anche la quadricromia, una tecnica che prevede l’utilizzo di quattro colori di base (nero, magenta, ciano e giallo) sovrapposti tra loro per ottenere effetti grafici speciali e intriganti.

Ogni soluzione di stampa deve essere valutata in base a una serie di aspetti, tenendo conto del rapporto qualità-prezzo, del numero di agende da personalizzare e del risultato grafico che si vuole raggiungere, scegliendo insieme al supporto di professionisti esperti l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Oggi le migliori piattaforme di acquisto e stampa professionale dei gadget pubblicitari propongono un servizio a 360 gradi, con la possibilità di essere guidati passo passo nella scelta dell’agenda da customizzare e nella definizione del progetto grafico.

Allo stesso tempo, è possibile gestire l’intero processo online per risparmiare tempo prezioso, con verifica della bozza grafica da parte di tecnici qualificati per controllare ogni dettaglio, beneficiando di maggiore sicurezza sulla resa grafica grazie anche all’anteprima di stampa.

Come utilizzare le agende personalizzate per aumentare la visibilità del brand

Le agende personalizzate sono ottimi gadget promozionali per aziende, PMI, professionisti, associazioni, startup, negozi e artigiani, un prodotto davvero versatile adatto a qualsiasi esigenza pubblicitaria di un marchio o di un personal brand.

Questi oggetti possono essere regalati ai dipendenti dell’impresa come omaggi aziendali, sia da soli sia creando un kit di benvenuto corredato ad esempio di penne con logo, taccuini, post-it, block notes o gadget hi-tech come power bank customizzati e chiavette USB.

Con le agende è possibile offrire regali agli utenti durante fiere, congressi, manifestazioni ed eventi di settore, ma anche in occasione di inaugurazioni di punti vendita, aperture di nuove filiali ed eventi speciali come una ricorrenza aziendale.

Questi gadget pubblicitari sono utili per acquisire nuovi clienti, catturando l’attenzione degli utenti che già comprano e utilizzano i propri prodotti e servizi, inoltre sono in grado di ottimizzare i delicati processi di fidelizzazione dei clienti.

Le agende personalizzate con logo aziendale sono adatte anche alla promozione dei professionisti, per aumentare l’autorevolezza del personal brand rafforzandone il posizionamento sul mercato con un’agenda prestigiosa in pelle curata in ogni dettaglio.

Ad ogni modo, è possibile trovare agende per qualsiasi necessità e fascia di prezzo, con chiusura tramite elastico, struttura ad anelli, formato convenzionale o tascabile, dotate di copertina gommata, cartonata oppure realizzate in materiali ecosostenibili come l’ecopelle, il polipropilene e l’R-PET.