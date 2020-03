Nasce Credimi Start: nuovo finanziamento per le imprese più piccole, senza garanzie

MILANO - Sono circa 1,2 milioni le imprese italiane che potranno richiedere Credimi Start, l’innovativa soluzione di Credimi - il leader europeo del finanziamento digitale alle imprese - che permette di ottenere 20mila euro rimborsabili in 5 anni a partire dal 2021, senza la richiesta di garanzie. Credimi Start si rivolge oltre che alle società di capitali anche alle oltre 755mila società di persone (dati Unioncamere) presenti sul territorio, ampliando il range dei prodotti creati appositamente dalla Società per sostenere le molteplici necessità delle PMI italiane.

Un sostegno importante per l’economia del Paese, specialmente in un momento storico difficile, come quello che stiamo vivendo, in cui tra i settori più colpiti - come quelli alberghiero, ricettivo, della ristorazione e del commercio al dettaglio - il numero di società di persone è estremamente elevato. Una contingenza che va ad inserirsi in un quadro di difficoltà di accesso al credito per questi soggetti, come evidenziato dal Rapporto Cerved PMI 2019: mentre i prestiti hanno ripreso a crescere per le imprese medio-grandi a partire dal 2016, per le piccole società i crediti hanno continuato a contrarsi. Questo nonostante dal punto di vista finanziario esista un ampio spazio di crescita dei prestiti nel segmento delle PMI: lo stesso report indica un potenziale di oltre 130 miliardi di maggiori debiti finanziari tra le PMI solide e solvibili, un bacino di oltre 100mila aziende, alle quali è attribuita una probabilità di default a un anno non superiore al 3,5%. L’impatto dell’epidemia in atto sarà sicuramente quello di aumentare in modo drastico le situazioni di insolvenza, ma è proprio in questo momento che un supporto appropriato, mirato alle aziende in difficoltà temporanea ma sostanzialmente sane, può generare nel medio termine ritorni importanti, sia per la collettività che per i finanziatori.

Cos'è Credimi Start

Credimi Start è il finanziamento pensato per le società di persone (Sas, Snc) con un fatturato sopra i 100mila euro e un anno di operatività, e per le società di capitali (SpA e Srl) con un fatturato sopra i 100mila euro e un bilancio depositato. Queste aziende potranno richiedere un finanziamento di 20mila euro a tasso fisso, di 5 anni di durata con un anno di pre-ammortamento (si inizia a rimborsare dal 2021), attraverso una procedura completamente digitale e veloce (si riceve una risposta in soli 3 giorni). Come Credimi Futuro, anche Credimi Start accede al Fondo di Garanzia di Medio Credito Centrale, con il vantaggio per le aziende di non dover presentare alcun tipo di garanzia, né reale né personale, e di poter utilizzare l’iniezione di liquidità per le esigenze più disparate, dal pagamento di dipendenti o fornitori, a piccoli progetti per rafforzare il proprio business.

Velocità, flessibilità e accessibilità sono proprio le caratteristiche ricercate da quegli imprenditori che necessitano credito. Secondo uno studio condotto recentemente da Credimi su un campione di imprenditori, è infatti emerso che il 53,7% degli intervistati ritiene fondamentale che il processo di richiesta sia veloce e completamente digitale. Il 51,6% considera anche di primaria importanza non dover fornire nessuna garanzia. Secondo gli intervistati, un finanziamento di 20mila euro potrebbe servire per investire in materiali o acquistare scorte (44,3%), finanziare la liquidità (42,5%), investire in tecnologia (32,4%), pagare fornitori o dipendenti (20,6%). Tutte queste esigenze, la velocità di risposta, e la possibilità di accedere ai finanziamenti in maniera completamente remota, diventano ancora più importanti in questo particolare momento.

Ampliamento dell'offerta

Il nuovo prodotto, Credimi Start, amplia l’offerta di Credimi affiancandosi al factoring digitale, al finanziamento Credimi Futuro (fino a 2 milioni di euro per società di capitali con almeno due bilanci depositati e un fatturato minimo di 300mila euro), e al credito di filiera per le grandi aziende che vogliono rafforzare il proprio network di fornitori e clienti.

«Crediamo che sia fondamentale dare accesso al credito al maggior numero possibile di PMI sane, soprattutto per dar loro la possibilità di investire, migliorare la propria produttività, e diventare più grandi: una delle sfide più importanti portante dell’economia italiana. Questa è la ragione per cui abbiamo creato Credimi Start e deciso di anticiparne il lancio, per dare un ulteriore strumento alle imprese più piccole, in questo periodo di particolare difficoltà», afferma Ignazio Rocco, Founder e CEO di Credimi. «Stiamo già lavorando per ampliare ulteriormente la nostra offerta e arrivare al più presto a poter erogare finanziamenti anche agli oltre tre milioni di imprese individuali presenti sul nostro territorio. Inoltre, abbiamo iniziato i test di un nuovo prodotto, che servirà a semplificare radicalmente l’accesso delle piccole imprese alle risorse offerte da altre istituzioni, diverse da Credimi. Si tratta di un prodotto oggi accessibile solo su invito, ma che presto apriremo a tutte le piccole imprese italiane.»