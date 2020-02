Canaline passacavi: ecco le nuove proposte Rs Components

Una soluzione sempre più apprezzata per l’organizzazione dei cavi è l’utilizzo delle canaline passacavi, delle componenti estremamente utili in grado di offrire numerosi vantaggi. Normalmente i cavi di vario genere, come quelli elettrici o per la connessione internet, vengono fatti passare dentro i muri di abitazioni, uffici, industrie e locali commerciali, nascondendo alla vista i fili per rendere l’ambiente esteticamente più gradevole e ottenere un aspetto più pulito.

Allo stesso tempo questa configurazione presenta una serie di svantaggi, in quanto qualora fosse necessario effettuare una modifica strutturale o impiantistica bisogna realizzare delle costose opere murarie. Al contrario è possibile lasciare i cavi a vista, un’opzione flessibile, versatile ed economica, adoperando per ordinare i fili le canalette passacavi e le catene portacavi. Ecco maggiori informazioni su questi prodotti così utili oggigiorno.

La nuova gamma di canaline passacavi di Rs Components

Chi deve acquistare le canaline passacavi può rivolgersi a Rs Components, distributore leader nel settore della componentistica, degli accessori e nell’utensileria, in grado di offrire all’interno della piattaforma online oltre 600 mila prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In particolare si possono trovare strumenti, attrezzi e articoli per l’automazione, l’elettronica e la manutenzione, con più di 2.500 brand accuratamente selezionati, un efficiente servizio di consegna e un affidabile sistema di assistenza.

Nella gamma di prodotti di Rs Components ci sono anche le nuove canalette, canaline e catene passacavi, una soluzione perfetta per gestire il cablaggio dei cavi in ogni ambiente, dalle case private ai fabbricati industriali. Nel dettaglio sono presenti canaline realizzate in diversi materiali, tra cui alluminio, acciaio inossidabile, PVC, acciaio zincato, compresi altri metalli e sostanze plastiche. In questo modo è possibile scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze, alle caratteristiche tecniche dell’installazione e al tipo di cavi da organizzare.

Quasi tutte le canalette sono ispezionabili, con un coperchio apribile che consente in qualsiasi momento il controllo dei fili sistemati all’interno, un aspetto fondamentale per garantire una manutenzione dei cavi corretta e semplice. Ciò permette di ridurre i costi di aggiornamento delle componenti installate, oppure il rinnovamento dei fili utilizzati per l’impianto elettrico o il trasferimento dei dati telematici, in quanto la struttura modulare delle canaline consente di risolvere facilmente questo tipo di interventi.

Ad esempio sul portale di Rs Components si possono trovare canaline adesive in PVC, prodotti leggeri e piuttosto economici indicati per l’installazione sui pavimenti, canaline passacavi in acciaio inox perfette per le industrie, componenti robuste con una configurazione chiusa per garantire maggiore sicurezza. Sono presenti anche canaline per pavimenti in alluminio, pratiche, resistenti ed esteticamente più gradevoli, soprattutto per il montaggio in ambienti con uno stile moderno e contemporaneo.

Allo stesso tempo sono disponibili catene portacavi in PVC con pannello a taglio, oppure canaline passacavi in polypropilene con struttura flessibile e ignifuga, da impiegare qualora fosse necessario rispettare elevati standard per la sicurezza antincendio. La scelta di prodotti proposta è veramente ampia e variegata, con modelli che presentano non solo materiali e forme differenti, ma anche lunghezze, proprietà, larghezza, profondità, colori e tipo di chiusura e apertura.

Le applicazioni e i vantaggi delle canaline passacavi

Le canaline passacavi e le catene portacavi sono delle componenti particolarmente utili in diversi ambiti, infatti rappresentano una soluzione ottimale per l’installazione e l’organizzazione di qualsiasi tipo di cablaggio. Ad esempio possono essere impiegate all’interno di abitazioni residenziali, scantinati e garage, in uffici, locali commerciali, negozi e fabbricati industriali.

Ovviamente a seconda del tipo di utilizzo è necessario rispettare delle normative specifiche, ad esempio scegliendo modelli con elevate proprietà ignifughe, autoestinguenti o in grado di ridurre in caso di incendio la quantità di fumo generata. La vasta scelta di misure, materiali e strutture differenti permette di realizzare montaggi personalizzati, curando non solo il lato tecnico e pratico ma anche la manutenzione e l’aspetto estetico.

Con le canaline passacavi è possibile semplificare l’installazione e il cablaggio, ridurre lo spazio d’ingombro e diminuire la spesa da sostenere per il montaggio dei cavi negli immobili e negli ambienti lavorativi. Inoltre si possono ottenere configurazioni flessibili, che possono essere alterate in base alle necessità personali o aziendali con costi e tempistiche ridotti.

Naturalmente è importante scegliere le canaline giuste, prodotti di buona qualità e adatti alle esigenze del progetto, rivolgendosi ad aziende come Rs Components che possono offrire non solo un’ampia gamma di prodotti per ogni necessità, ma anche un adeguato servizio di assistenza e consulenza pre e post-vendita.