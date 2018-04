Finchimica e Infor per il controllo del ciclo di produzione

Finchimica, storica azienda italiana del settore agrochimico, attiva nella tutela della colture agricole, e leader in alcuni dei più importanti mercati internazionali di riferimento, si è affidata al software Infor Erp Blending per la gestione dell’assetto organizzativo interno, ed in particolar modo per il controllo del ciclo di produzione. Partendo dalle caratteristiche del processo produttivo, che si esprime nella sintesi di molecole complesse, l’attenzione di Finchimica si è concentrata nell’individuare un applicativo capace di supportare l’azienda nell’adozione di procedimenti all’avanguardia in tutta la catena di produzione: dal rifornimento delle materie prime alla gestione logistica, fino all’organizzazione dei singoli reparti.

Come ha affermato in una dichiarazione ufficiale Ivo Paris, CFO di Finchimica, il software Infor Erp Blending permetterà all’azienda di avere costantemente analisi e dati preziosi per orientare le scelte produttive. Tutto ciò è possibile grazie alla specializzazione di Infor, una soluzione ad hoc per il business delle industrie di processo, che basano la produzione su formule e ricette, diversamente dalle industrie manifatturiere che impiegano distinte base e assemblaggio dei componenti. Solo un software verticale, sviluppato per i requisiti specifici della produzione basata su formule, può supportare efficacemente l’attività quotidiana.

Ottimizzare il controllo del ciclo di produzione per una maggiore soddisfazione dei clienti finali

Una maggiore efficienza del ciclo di produzione esprime l’attenzione di Finchimica verso i clienti finali e la loro soddisfazione. Solo attraverso l’ottimizzazione dei processi è possibile garantire il migliore dei risultati in termini di qualità e servizio. L’efficacia del ciclo di produzione dipende anche dai metodi e dagli strumenti di organizzazione impiegati. Un sistema di pianificazione della produzione efficace reperisce velocemente gli ordini di vendita e le previsioni, valuta l’impatto sul sistema produttivo, programma l’acquisto dei materiali, ove necessario, tiene conto dei vincoli esterni (come i tempi di consegna) ed organizza gli ordini di lavoro in base ai vincoli interni (come la capacità produttiva). Inoltre, monitora l’avanzamento effettivo dei lavori rispetto a quanto pianificato e il rispetto delle date di consegna concordate, attivando anche eventuali azioni correttive. Infor ERP Blending offre il supporto ad aziende come Finchimica in attività quali la gestione dei materiali con acquisti, vendite e magazzino, coadiuva la pianificazione e il controllo della produzione attraverso lo sviluppo e la gestione delle ricette in modo integrato. Da questo punto di vista il controllo del ciclo produttivo rappresenta un’attività strategica e ogni azione aziendale a sostegno ed ottimizzazione, si traduce in una forma per coltivare la soddisfazione dei clienti.