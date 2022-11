Autorizzare le transazioni di pagamento appoggiando semplicemente il dito sulla propria carta di credito, in tutta sicurezza e velocità. Sella avvia la sperimentazione della carta di credito con riconoscimento biometrico che, grazie ad un piccolo chip, permette di effettuare pagamenti utilizzando la propria impronta digitale.

Sella Personal Credit lancia la carta di credito biometrica

A lanciare la nuova carta, che prevede la verifica biometrica sia per i pagamenti a contatto diretto che per quelli contactless, è Sella Personal Credit, la società del gruppo Sella specializzata nel credito alle famiglie, che ha inaugurato un progetto pilota coinvolgendo un target selezionato di clienti in Italia.

Ogni cliente è dotato di un kit contenente uno speciale dispositivo («sleeve») che permette di registrare la propria impronta sulla carta in completa autonomia e attraverso pochi semplici passi, senza doversi recare in filiale. Una volta acquisita l’impronta digitale, la carta è pronta per essere utilizzata e non necessita di batterie: il chip biometrico è infatti alimentato direttamente dai POS in modalità contatto e dal loro campo magnetico in caso di transazioni contactless. Sarà sufficiente appoggiare il dito sull’apposito spazio che racchiude il chip biometrico sul fronte della carta per autorizzare il pagamento in tutta sicurezza.

La nuova carta biometrica F. CODE emessa da Sella Personal Credit su circuito Visa è stata sviluppata in partnership con IDEMIA, leader mondiale in Identity Technologies che può contare su un know-how pluriennale di progettazione e realizzazione nel settore delle carte di pagamento e con un’esperienza consolidata in analoghi progetti pilota a livello mondiale.

Le carte biometriche possono essere utilizzate in tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale Pos e ATM con certificazione EMV.

«Questa nuova carta abilita una modalità di riconoscimento che molti già utilizzano ogni giorno sui propri smartphone e sottolinea la costante attenzione del Gruppo nell’offrire soluzioni sempre più all’avanguardia per andare incontro alle rinnovate esigenze personali - afferma Giorgio Orioli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sella Personal Credit -. La collaborazione con IDEMIA e Visa conferma questa visione che punta ad arricchire l’esperienza di pagamento dei nostri clienti garantendo allo stesso tempo semplicità e sicurezza».

«In IDEMIA siamo convinti che le soluzioni digitali e l'innovazione nei pagamenti cambieranno il modo in cui le persone acquisteranno e pagheranno, offrendo maggiore comodità e sicurezza nell'esperienza di pagamento. Avvalendoci dell’esperienza e competenza decennale nel campo della biometria, siamo entusiasti di partecipare alla distribuzione della prima carta biometrica in Italia nel Circuito Visa, e non vediamo l'ora di plasmare il futuro dei pagamenti con il nostro partner Sella» afferma Aaron Davis, SVP Financial Institutions Europe di IDEMIA.