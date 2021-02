Bolle di Malto 2021: si apre il cantiere

Non abbiamo mai smesso di crederci, non abbiamo mai smesso di sperare, non abbiamo mai smesso! Bolle di Malto, la rassegna di birrifici artigianali divenuta nazionale nel 2019, inizia in questi giorni a mettere le basi per il 2021 nella speranza che l’emergenza sanitaria possa trovare fine e permettere a tutti voi di godersi la nostra grande manifestazione.

Siamo al lavoro da alcune settimane con professionisti e tecnici per predisporre tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza in tutti i suoi aspetti, ovviamente con un occhio sempre attento all’evolversi normativo al fine di essere pronti ad ogni evenienza.

Bolle di Malto 2021 è speranza! E’ voglia di ricominciare a stare insieme! E’ la necessità di un territorio di esprimersi e coinvolgere.

Bolle di Malto 2021 porterà con se tante nuove iniziative tra cui in anteprima:

«Premio Biella - Creatività e Innovazione Artigianale Produttore dell’anno»,

Grande Cena di Gala «Birre sotto le stelle»;

Mordi Bi «Festival urbano di cibo montano»;

Bol del Lunes;

Corsi e degustazioni;

e tante altre che vi sveleremo nel corso di questi mesi.

Abbiamo lavorato intensamente per restituire al territorio un grande evento, con mille difficoltà e tante incognite, nella speranza si possa fare - nella speranza di poter stare tutti insieme.

La sesta edizione di Bolle di Malto 20+21 vi aspetta dal 1 al 6 settembre 2021, Piazza Martiri della libertà, via Italia Biella.