Tari 2018: novità per i commercianti

VERCELLI - Il Comune di Vercelli ha spedito le lettere per il versamento della tassa dei rifiuti (Tari) per il 2018. Come ogni anno sono state previste due modalità di pagamento. A rate con scadenza il 16 aprile 2018 (la prima) e il 16 luglio 2018 (la seconda), oppure in un’unica soluzione entro lunedì 18 giugno 2018. Chi è interessato a scoprire la propria posizione contributiva, calcolare l’importo dovuto e stampare i modelli F24 per il pagamento, può farlo anche da casa accedendo al Portale del contribuente, del sito web del comune di Vercelli.

Novità per i commercianti

Alcune novità per i commercianti, come riduzione della Tari per quegli esercenti danneggiati da cantieri pubblici o con difficoltà di passaggio delle automobili o l'esenzione dalla tassa per il primo anno di insediamento dei negozi al dettaglio.