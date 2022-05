5 attività dentro e fuori dall’acqua per sentirsi già in estate

Adesso possiamo dirlo: si avvicina l’estate! Perché non sfruttare proprio lo sport per tenersi in movimento divertendosi? I corsi acquatici, infatti, permettono di abbassare la temperatura del corpo e quindi di sopportare meglio il caldo, oltre a ridurre la forza di gravità e il carico sulle articolazioni; ma non mancano anche appassionanti training indoor, essenziali per iniziare nuove discipline sportive (come il surfing) in totale sicurezza prima di «lanciarsi» in mare.

Gympass, la più grande piattaforma di corporate wellbeing al mondo, ha individuato tra i propri centri partner 5 attività da svolgere dentro e fuori dall’acqua per sentirsi già in estate:

Aquatime

Un nuovo sistema di water fitness che permette di recuperare la forma fisica in poco tempo! Aquatime prevede un’attività di hydrobiking in cabine individuali con 22 getti di idromassaggio all’ozono. In aggiunta al massaggio generato dal movimento in acqua, i getti svolgono un’azione drenante e detossificante sulla pelle delle gambe prendendosi cura del corpo dalle caviglie fino al girovita e producendo importanti effetti nel modellare il fisico. Uno sport ottimale anche per contrastare la cellulite!

Dove: AQUATIME Water Fitness di Prati - Roma

Aqua Pole Gym

Per chi volesse osare, c’è anche l’Aqua Pole Gym, che come suggerisce il nome consiste proprio nella pole dance praticata in acqua, con tanto di palo immerso nella vasca. È un allenamento acquatico che coinvolge il corpo nel suo insieme, permettendo di snellire le braccia, tonificare e rendere più scolpito l’addome. Muscoli sempre in tensione che sfidano sia la gravità che la resistenza dell’acqua, garantiscono delle vere e proprie sessioni di rafforzamento e tonificazione muscolare durante le quali si arriva a bruciare fino a 500 calorie.

Dove: Piscina di Castel San Giovanni Activa Piacenza - Castel San Giovanni, PC

Mermaiding

Sembra un sogno ma non lo è. Per chi non lo sapesse, il mermaiding è una disciplina acquatica che ha origini lontane (nasce nei primi anni del 1900), si basa sui movimenti ondulatori tipici della sirena e consiste nel nuotare indossando una bellissima coda. In questo modo l’allenamento di braccia, addome, glutei e gambe risulta molto più intenso ed efficace. Questa attività combina le tecniche di respirazione e di rilassamento con i diversi stili del nuoto, migliorando così il rapporto con l’acqua e stimolando la funzione aerobica del cuore.

Dove: Enjoy Sport - Cernusco sul Naviglio, MI

Rowing

Se negli ultimi cinque anni il canottaggio ha attirato sempre più l’attenzione femminile, sulla scia della vittoria delle italiane Federica Cesarini e Valentina Rodini alle Olimpiadi di Tokyo, oggi l’ultima tendenza è l’indoor rowing: una disciplina che fonde il canottaggio e il fitness in una lezione in cui si voga tutti insieme, proprio come a bordo della barca, ma a tempo di musica e seduti su un attrezzo chiamato remoergometro. Il risultato è un allenamento di gruppo coinvolgente, adatto a tutte le esigenze, che tonifica in modo armonioso, migliora la coordinazione e permette di bruciare moltissime calorie!

Dove: Bossy - Milano

Surf training

Gli sport in acqua sono fantastici, ma anche faticosi e complessi perché richiedono forza per remare, equilibrio per restare in piedi mentre si cavalca l’onda e potenza nelle gambe per non cedere alle oscillazioni. Occorre quindi essere ben allenati per praticarli, perché se così non fosse, il rischio è di non riuscire nemmeno ad arrivare sul picco! Ecco quindi un nuovo allenamento dedicato agli amanti degli sport acquatici: il surf training, un corso indoor che permette di simulare l’attività in mare con una serie di esercizi sulla tavola creati appositamente per attivare il core e stabilizzare i muscoli coinvolgendo tutto il corpo.

Dove: Cryovis - Milano