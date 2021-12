Come riconoscere le migliori scope elettriche sul mercato

Le scope elettriche sono un alleato perfetto per tutti coloro che desiderano svolgere le pulizie di casa in velocità e con estrema facilità. I modelli più gettonati sono senza ombra di dubbio quelli senza filo, con alimentazione a batteria, utili nei contesti in cui le prese della corrente sono assenti o dislocate in punti scomodi delle stanze.

Migliori scope elettriche senza filo - 4 caratteristiche fondamentali

La scopa elettrica più amata dagli utenti deve necessariamente rispondere in maniera positiva a queste 5 caratteristiche:

Autonomia

L’aspetto più importante di una scopa elettrica è la sua autonomia nell’utilizzo, non a caso i modelli migliori riescono a garantire un utilizzo per oltre 40 minuti senza la necessità di essere alimentati tramite cavo o di essere ricaricate. In questo modo anche gli appartamenti molto grandi possono essere puliti in poco tempo. Facilità di utilizzo

Non esiste prodotto di qualità che non sia facile da utilizzare, pertanto quando si acquista una scopa elettrica è essenziale optare per strumenti che possono essere maneggiati senza troppe complicazioni. Il manico ad esempio deve essere ergonomico, così da facilitare l’impugnatura. La scocca inoltre deve essere leggera, così da essere facilmente pilotata con facilità anche verso gli angoli più nascosti, abbassandola e alzandola con facilità. Tecnologia ciclonica

In fase di acquisto è meglio puntare a scope elettriche con tecnologia ciclonica, ovvero capace di separare la polvere dall’aria grazie alla forza centrifuga. In questo modo, l’aria viene aspirata insieme alla polvere, ma mentre l’aria uscirà dall’aspirapolvere, lo sporco resterà intrappolato nel contenitore apposito. Perciò, il macchinario risulterà potente per tutta la durata dell’utilizzo, anche a serbatoio mezzo pieno. È possibile scegliere tra due tipologie di tecnologia ciclonica: Ciclonica classica, che divide fino al 75% la polvere dall’aria.

Multi ciclonica, che divide la polvere dall’aria fino ad oltre il 90%. Design curato

Le scope elettriche senza filo oltre ad essere utili sono anche molto belle da vedere. Infatti, questa tipologia di aspirapolvere vanta un design curato, perfetto per essere collocato anche in ambienti a vista. Avendo dimensioni contenute, possono essere riposte anche in stanzini molto piccoli o in angoli inutilizzati della casa. Sistema di raccolta dello sporco

Vi sono dei modelli che raccolgono lo sporco in un sacco interno, altri invece che presentano una zona di raccolta rimovibile. In questo caso il modello migliore varia a seconda dei propri gusti. Chi preferisce una soluzione «usa e getta» senza entrare a contatto con la sporcizia, ad esempio, deve prediligere le scope elettriche con il sacco.

Scopa elettrica senza filo – Consigli per gli acquisti

Quando si acquista un elettrodomestico di questo tipo è consigliabile prestare attenzione anche al suo costo, senza farsi attrare da prezzi troppo bassi. È fondamentale fare affidamento su brand affermati, garanzia di qualità dei materiali e del prodotto, come nel caso delle scope elettriche di Rowenta. Infatti, quando si sceglie un elettrodomestico di cui si farà largo uso, bisogna prima di tutto prestare attenzione e analizzare le proprie esigenze e le caratteristiche che si ritengono indispensabili, così da scegliere il modello più adatto per l’utilizzo giornaliero in base alle proprie necessità. Infatti, esistono modelli con o senza accessori extra, utili per pulire materassi, divani, ecc., dunque bisogna tener anche conto di questo al fine di scegliere il modello più versatile e adatto per ogni persona.