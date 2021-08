Personalizza e rendi speciale il tuo pensiero con Fotoregali.com

Da una semplice stampa fino ad arrivare a un prodotto personalizzato, in alta definizione con eccellente tenuta dei colori e lavorazione artigianale. Fotoregali.com offre ideazione e creazione del regalo perfetto che corrisponde pienamente a un’esperienza tanto semplice quanto efficace. Che si tratti foto su legno, cuscini o coperte stampate, o tazze, la proposta si distingue anche da rapide consegne e un’assistenza altamente qualificata.

Passando in rassegna l’offerta, possiamo trovare stampe d’arredo (stampa su tela, mosaico in ceramica, foto su legno, separé paravento), gadget (adesivi, calendari, tazze, foto su cristallo, calamite), accessori (coperte, cuscini, orologi), album e fotolibro. Ma anche capi d’abbigliamento (uomo, donna, bambino e mascherine), cover e tantissime idee regalo (compleanno, regalo Festa della Mamma, laurea, matrimonio, eccetera).

Tra i principali operatori italiani nell’ambito della stampa di immagini su materiali speciali, Fotoregali è attivo dal 2006. Pioniere italiano della stampa su canvas online, si afferma velocemente come punto di riferimento del settore, merito sia della vasta scelta di prodotti personalizzabili, sia del processo produttivo che si avvale della professionalità di artigiani specializzati.

Il team di produzione è a disposizione per soddisfare ogni richiesta del cliente e le immagini sono scrupolosamente controllate prima di procedere alla stampa. In caso di imperfezioni, grafici esperti procedono alle correzioni, per l’adattamento all’area di stampa e migliorare la luminosità dei colori. Tutto per garantire una stampa di qualità e in alta definizione, che valorizzi ogni immagine inoltrata dai clienti.

Selezionare il prodotto desiderato e personalizzarlo è davvero semplice. Basta navigare tra le sezioni di www.fotoregali.com e scegliere l’articolo, dopodiché indicare la grafica desiderata o caricare la foto da stampare.

La consegna avviene in tempi rapidi (anche con spedizione in un giorno) ed è gratis a partire da 39 euro. Fotoregali utilizza imballi ultraresistenti, affinché ogni prodotto arrivi a destinazione perfettamente integro. Per qualsiasi richiesta il cliente ha a disposizione l’assistenza in tempo reale via chat e telefono e per i pagamenti può contare su metodi sicuri, incluso il contrassegno.

Vantaggi assicurati per chi acquista un buono regalo, che dà diritto ad uno sconto pari al 20% del valore. Mentre chi aderisce alla promozione Porta un Amico ottiene un credito di 5 euro, a cui si aggiungono i 10 euro di buono sul primo acquisto riservati al nuovo cliente.

Per i tuoi regali scegli l’originalità: visita www.fotoregali.com e iscriviti alla newsletter, ricevi subito uno sconto di 5 euro.