Quali sono le migliori scarpe da indossare in estate?

Quando arriva la stagione calda non si può più andare in giro con stivali alti, in pelle, o pesanti, con il pelo e scamosciati. Nonostante la moda in alcuni casi non badi alla temperatura, è vero che avere i piedi in alcune calzature in estate può diventare un vero e proprio disagio. Ci sono invece, alcuni modelli di scarpe che sono decisamente indicati per le stagioni calde, sicuramente ne conoscerete la maggior parte, ma vediamo di scoprirli insieme!

Quali sono i modelli di scarpe da indossare d’estate?

Tenere i piedi al fresco, ben areati e in modo che possano respirare. Questa è la caratteristica principale delle scarpe estive e molte riescono a centrare l’obiettivo, come l’intera linea di Geox.

Vediamo insieme quali modelli sono i più scelti e indicati, capaci di farvi passare le giornate estive senza disagi, in completo relax e comodità e senza spiacevoli sorprese.

Tela, corda intrecciata e colori, colori, colori. La calzatura dell’estate più caratteristica è proprio quella di origine spagnola. Assomiglia a una ballerina ma viene realizzata con una forma caratteristica e squadrata, con un tessuto iper leggero e colorato (a volte anche con fantasie estive e divertenti). Scarpe da ginnastica. Anche le scarpe da ginnastica possono essere una tipica calzatura estiva, dovete solo utilizzarne di traspiranti e leggere. Oltre a quelle della Geox, che possiamo prendere ad esempio per traspirabilità e leggerezza, ce ne sono tantissimi altri modelli come, ad esempio, le New balance.

Come scegliere la scarpa estiva che fa per voi?

Una volta visti i modelli principali ora dovete scegliere quale fa al caso vostro. Tanto, come già detto, dipende dai gusti personali, poi non dovete neanche tralasciarle il vostro stile nell’abbigliamento. Se siete abituate a uscire in pantaloncini di jeans e maglietta la scelta può indirizzarsi sicuramente verso sandali sportivi o scarpe da ginnastica traspiranti. Se invece amate i vestiti (lunghi o corti) allora potete optate per sandali aperti eleganti, magari con il tacco… e perché no anche l’abbinamento con le espadrillas può essere vincente!

Il limite è la vostra fantasia, la voglia di osare e godervi l’Estate!