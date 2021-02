AbbigliamentoCertificato.com: il riferimento per le aziende attente alla sicurezza

Ci sono acquisti in cui la qualità è ancora più importante, come nel caso di abbigliamento protettivo certificato come DPI. AbbigliamentoCertificato.com unisce a una proposta eccellente sul piano qualitativo, con marcatura CE, un’esperienza di oltre 50 anni di Cast Bolzonella, specialista di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti, che ha lanciato la piattaforma digitale.

L’azienda propone centinaia di capi, mettendo a disposizione consulenza specializzata e tanti servizi esclusivi. In catalogo ci sono t-shirt, tute, giacche, felpe, gilet alta visibilità classe 2, salopette, pantaloni, giubbotti e molto altro ancora.

Viene proposto solamente abbigliamento certificato sottoposto a rigidi test per la verifica delle prestazioni. Oltre alla marcatura CE, infatti, gli articoli in catalogo dispongono delle certificazioni come DPI, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

Ci sono indumenti di protezione di categoria II ad alta visibilità, antimpigliamento, antiacido, antistatico, abiti protettivi per saldatura e multinorma. Ma anche abbigliamento di categoria III per alte e basse temperature, prodotti per protezione dall'arco elettrico e tanto altro ancora.

L’azienda segue direttamente ogni progetto, senza l’intermediazione di rivenditori, in modo da garantire massima qualità, cura al dettaglio e un servizio sempre all’altezza delle aspettative. Inoltre, le politiche di vendita all’ingrosso consentono l’applicazione di prezzi vantaggiosi.

Grazie al contributo dell’ufficio stile interno, il cliente può sfruttare una personalizzazione completa, scegliendo modelli, tessuti e personalizzazione dei capi.

Le spedizioni sono internazionali e le consegne possono avvenire presso i vari indirizzi aziendali, organizzando anche riordini programmati, per la massima semplicità nel rifornimento delle divise, attraverso un approvvigionamento gestito con professionalità e rapidità.

Sono quindi tantissimi i motivi per visitare AbbigliamentoCertificato.com e consultare il catalogo con le varie proposte