Una perfetta alternativa al classico quadro

Chi dice che i quadri devono essere per forza degli anonimi dipinti? Grazie alla possibilità di stampare le foto su tela, potrai abbellire la tua casa oppure regalare ad una persona speciale delle opere d'arte personalizzate, in quanto tale servizio ti permetterà di trasformare in arte gli scatti che ti piacciono di più.

Al fine di andare incontro a tutti i gusti e le esigenze, i modelli disponibili sono molteplici, tra cui quello semplice per coloro che preferiscono mantenersi sul classico, quello con cornice in legno classico oppure metallizzato per chi vuole osare un po’ di più.

Foto su tela semplice

Sono tutte soluzioni subito pronte per essere appoggiate ad una mensola oppure appese, in quanto già dotate di apposito e pratico gancio.

Per la stampa vengono utilizzati degli inchiostri a base d'acqua di alta qualità che sono perfettamente in grado di esaltare ogni colore. La tela è invece è prodotta al 100% in cotone.

Foto su tela con cornice in legno

Questa versione di stampa delle foto su tela con passepartout è adatta ad ogni tipologia di ambiente, in quanto le colorazioni delle cornici sono neutre e si adattano perfettamente a tutti i tipi di composizione e di arredamento; puoi infatti scegliere tra bianco, nero oppure legno naturale. Potrai inoltre scegliere tra i 14 formati disponibili con o senza chiodi adesivi.

Foto su tela con cornice in legno metallizzata

Se invece volessi utilizzare la stampa per decorare le pareti della tua casa con un tocco glamour, le cornici metallizzate fanno proprio al caso tuo, in quanto capaci di mettere in risalto e illuminare i soggetti della fotografia.

Puoi scegliere tra 14 formati diversi con o senza chiodi adesivi, mentre i colori disponibili sono argento, oro e bronzo.

Ogni stampa è infine provvista di elegante passepartout.

Come ordinare una stampa di foto su tela

Per ordinare una stampa di foto su tela è davvero facile, ti basta seguire i seguenti passaggi:

scegli prima di tutto il modello che preferisci tra i tre sopra elencati;

seleziona, poi, il formato, il colore della cornice e se desideri o meno i chiodi adesivi per appenderlo più facilmente;

seleziona la foto che desideri stampare, alla quale potrai aggiungere a piacimento eventuali scritte, clipart, cornici e sfondi. Prima di confermare avrai anche la possibilità di visualizzare l'anteprima in tempo reale per capire se la composizione è di tuo gradimento oppure preferisci apportare qualche modifica;

seleziona conferma e decidi se ricevere la merce a casa oppure avvalerti della comodità di far arrivare il tuo in uno dei punti vendita più vicini a casa tua, così da poterlo andare a ritirare nel momento in cui ti torna più comodo;

Tutti i vantaggi di una foto su tela

Richiedere la stampa di una foto su tela ti permette non solo di ricevere direttamente a casa o in negozio un quadro totalmente personalizzato, ma anche di mantenere vivo un ricordo particolarmente caro come un matrimonio, un compleanno e via discorrendo.

Può inoltre diventare un'originale idea regalo per una persona a cui vuoi particolarmente bene.