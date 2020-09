La nuova tendenza dei gioielli personalizzati

Da sempre i gioielli hanno avuto il potere di esercitare un fascino estremo, illuminando e donando femminilità e raffinatezza ad ogni donna.

Molto spesso il loro valore non si misura tanto in carati quanto nel legame che li vincola a ricordi di episodi e momenti importanti che, proprio grazie alla presenza di un simbolo come un gioiello, sembrano mantenersi vivi nel tempo senza mai perdere la loro verità e il loro significato.

È per questo che i gioielli sono così profondamente connessi alle emozioni e ai sentimenti e ne diventano emblema per eccellenza.

L’anello è universalmente riconosciuto come simbolo di promessa di un amore eterno, le pietre che abbelliscono orecchini e collane sono dichiarazioni di stima e amicizia, i ciondoli amuleto che distinguono un bracciale da un altro incarnano l’augurio di speranza, successo, fortuna e così via.

Forse proprio per tutti questi aspetti, personalizzare un gioiello è la vera moda del momento perché assicura originalità ad ogni pezzo, garantendo, soprattutto nel caso di un regalo, valore, unicità e assoluta bellezza.

Un gioiello personalizzato infatti non è solo un elemento decorativo per chi lo indossa, ma trasmette un messaggio e si fa veicolo di emozioni.

La collana con il nome

Piccole lastre con incisioni e ciondoli con lettere e nomi sono il vero must have del momento, tendenza amplificata anche da numerosi personaggi dello spettacolo che sempre di più tendono a sfoggiare questo tipo di gioiello, indossando al collo i nomi delle persone amate e dei figli in particolare.

Sicuramente la possibilità di personalizzare un gioiello ne aumenta il valore intrinseco, facendone un pezzo unico.

La scelta e la possibilità di personalizzare è inoltre molto ampia e riflette le esigenze di stile e gusto più disparate, spaziando da elementi discreti e impercettibili a soluzioni più vistose, colorate e d’impatto.

La collana con il nome è un esempio perfetto di personalizzazione che incarna il desiderio di esclusività e inimitabilità di ciascun individuo e ne concretizza la quintessenza in un semplice accessorio da indossare.

I gioielli personalizzati si stanno affermando sempre di più come i dettagli speciali che sanno fare la differenza impreziosendo qualsiasi look con il loro tocco originale e scintillante.

Gioielli che parlano di te

I gioielli Rue des Mille, realizzati in argento 925 e rifiniti a mano, consentono di mixare forme e stili fino a ottenere l’accessorio su misura per ciascuno.

Placcati in oro bianco, giallo o rosa e impreziositi da pietre luminose e colorate, sono disponibili in tanti modelli diversi e rappresentano la scelta migliore per chi desidera giocare con i più piccoli e preziosi dettagli di stile fino a farne una parte essenziale del proprio look.

Collane e bracciali personalizzabili diventano l’occasione di raccontare il proprio passato e i propri sogni, di trasmettere gli aspetti che più si amano della propria personalità parlando di sé anche attraverso gli accessori che si indossano.

Un veicolo di narrazione interiore, insomma, perché attimi da ricordare, storie vissute e desideri da realizzare sono gli aspetti che definiscono la persona che si è e che un gioiello può contribuire a far brillare.