Come organizzare una ricorrenza con le Agenzie di Organizzazione Eventi

NoSilence Eventi è una società di organizzazione di eventi che da 16 anni propone ai propri clienti una serie di servizi e allestimenti per eventi pubblici e privati. L’organizzazione di un evento parte da un presupposto molto semplice: non esistono problemi ma opportunità. Volendo essere più concreti nella spiegazione, accompagniamo i nostri clienti dal momento della progettazione della prima idea all’ultimo secondo dello smontaggio. Tutto questo viene fatto per un motivo molto semplice: ogni evento deve essere controllato ed accudito nel migliore dei modi, lasciando al cliente finale il gusto di esserselo goduto senza troppi stress. Tra i servizi che garantiamo possiamo soffermarci inizialmente sull’ambito dei service tecnici e tecnologici.

Tra i principali materiali tecnici che proponiamo ai nostri clienti spazia tra i palchi, le pedane, i tralicci in alluminio, pannelli fieristici.I moduli palco rappresentano da sempre un fulcro fondamentale per eventi che spesso possono sembrare molto diversi tra loro ma che hanno invece come filo conduttore la presenza di relatori o artisti che devono avere la massima visibilità. La modularità unita ad una grande resistenza ed ad un peso assolutamente praticabile rendono questi moduli un partner imprescindibile in tantissimi dei nostri eventi passati e futuri. Il traliccio in alluminio è il «compagno di viaggio» dei moduli suddetti, molto spesso infatti vengono montati parallelamente all’area palco per supportare luci e impianti di amplificazione.

Service tecnologico

Proprio questi ultimi due servizi racchiudono due macro categorie del service tecnologico. Il service luci in un evento rappresenta un vero e proprio asso nella manica per quello che riguarda sia la funzionalità che la bellezza estetica. La funzionalità è perfettamente rappresentata dai materiali di assoluto primo ordine utilizzati che seguono innovazione e rinnovamento, l’unico modo per essere al passo con il progresso ultra veloce del mondo tecnologico.

Il service audio è ugualmente importante e anche qui viene curato nei minimi dettagli sia per quello che riguarda la scelta di macchine di assoluto valore sia per il personale tecnico posto a gestirle. Il funzionamento di tutti i fattori appena citati e però legato ad un qualcosa di poco tecnico e poco tecnologico: l’esperienza maturata sul campo dalle agenzie di eventi. Solamente tramite l’attenzione posta in ogni piccolo particolare, possiamo riuscire in quello che è il nostro obiettivo principale: la soddisfazione del cliente ed il nostro divertimento nel lavorare.