Il nuovo album di Adele potrebbe slittare al 2021

MILANO - Il nuovo album di Adele, il primo dal 2015, era atteso per settembre, ma il perdurare della pandemia dovuta al coronavirus sembra abbia spostato tutti i progetti al 2021. Durante una chat Instagram con due produttori musicali, infatti, la cantante ha scritto: «Dai, siamo nel 2020 non ci è dato di ottenere ciò che avevamo in mente...». Brutto presagio per i fan: il suggerimento che l'album non uscirà come previsto a settembre. Un destino comune anche ad altri artisti del calibro di Lady Gaga, Sam Smith e Alanis Morissette, costretti a mettere in pausa le loro prossime uscite a causa della crisi sanitaria globale. La star di «Hello», 31 anni, stava parlando con i produttori Babyface e Teddy Riley via Instagram, in una diretta particolarmente disturbata dal punto di vista tecnico, tra black out e interruzioni, alla conclusione della quale la cantante ha fatto il suo criptico commento.

I Queen cambiano il ritornello di «We are the Champions»

I Queen + Adam Lambert si sono esibiti in una versione-quarantena di We Are the Champions. Il video è stato postato poche ore fa sul profilo Instagram della band. Nel ritornello un cambiamento forse piccolo ma significativo: We diventa You nel secondo ritornello. Durante la quarantena May ha pubblicato un tutorial per imparare a suonare il solo di chitarra di Bohemian Rhapsody, oltre ad aver ricordato ai fan l'importanza di isolarsi: «Il nostro governo non ha agito prontamente, ci saranno migliaia di morti».

Nasce «Elektra Lights» per dare spazio a nuovi talenti

Elektra Lights è il nuovo progetto che unisce Warner Music Italia e MilanoK3 in una straordinaria collaborazione, con l'obiettivo di scoprire e far emergere l'arte di giovani talenti provenienti dai più disparati generi musicali. Progetti discografici che spaziano dal mercato italiano a quello internazionale e che offrono agli artisti, selezionati con una meticolosa attività di scouting, l'opportunità di costruire il proprio percorso artistico, dalla possibilità di vedere pubblicate le proprie opere fino alla costruzione di un immaginario che riesca a rispecchiare al meglio il mood che la propria musica esprime.

Grazie all'integrazione e alla gestione diretta di fotografi, stylist, grafici ed esperti di comunicazione media e social, ai nuovi talenti viene data l'opportunità di fruire di servizi di cui difficilmente un esordiente può disporre, specie nella fase di avvio della carriera musicale. Una fusion tra doti artistiche e attività complementari quanto fondamentali, che spaziano dal management alla promozione degli artisti, fino alla pianificazione strategica e al marketing, anche con uno sguardo attento al mondo del fashion.