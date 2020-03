Delta Picture vicina alla comunità durante il lockdown

MILANO - Gestire ansia e stress durante l'emergenza non è semplice, e non tutti, per caratteristiche personali o situazioni pregresse, sono in grado di farcela da soli. E mai come nei periodo più complessi, avere la possibilità di chiedere aiuto dovrebbe essere un diritto per chiunque.

Ascoltiamoci.it permette a tutti di ricevere la consulenza online di un esperto, con l'obiettivo di contenere gli stati di disagio come incertezza, isolamento, confusione e angoscia, anche durante il periodo del lockdown che costringe tutti noi ad azzerare le interazioni personali.

Come funziona

Il funzionamento di Ascoltiamoci.it è molto semplice. A partire dalla home page, è sufficiente richiedere una consulenza gratuita per ricevere un appuntamento gratuito con uno psicoterapeuta, che fornirà un primo ascolto direttamente in videoconferenza. Il sito è già live ed è operativo da poche ore, ma ha già ricevuto l'interesse da parte della comunità medica e degli utenti.

«Abbiamo deciso di lanciare questo servizio per dare il nostro contributo in questo momento così difficile» - dice Nicola Burgay, Amministratore Unico di Delta Pictures - «Ascoltiamoci.it è nato a tempo di record grazie al lavoro della squadra di Delta Pictures e alla Dottoressa Paola Gibello Saule, che ha dato il suo prezioso contributo fornendoci l'expertise necessaria e rendendosi disponibile come primo psicoterapeuta ad ascoltare i pazienti. Siamo sicuri che la nostra iniziativa potrà essere di aiuto a molte persone che in questo momento necessitano di uno spazio di ascolto e di supporto psicologico. Abbiamo già ricevuto l'interessamento anche da parte di altri specialisti che vorrebbero unirsi al progetto, e siamo di sicuro disponibili a valutare ogni collaborazione».

Paola Gibello Saule, Psicologa e Psicoterapeuta (Delta Pictures)

La Dottoressa Paola GIbello Saule commenta così: «Ho aderito con interesse e fiducia alla nascita di questo progetto.

La recente attivazione di modalità on line, raccomandata dagli Ordini Professionali a tutti i colleghi per poter continuare trattamenti in corso apre ulteriormente la strada ad interventi diversi rispetto alle modalità classiche .

Sono profondamente convinta dell'utilità che può avere, soprattutto in un momento di sospensione come quello attuale, il poter raggiungere facilmente tramite gli strumenti online un primo ascolto psicologico che aiuti le persone a riconoscere e contenere meglio le proprie emozioni e i propri vissuti"

Il Network editoriale Delta Pictures al momento conta dodici siti di proprietà, che coprono diverse verticalità, dal mondo femminile all'economia, passando per l'intrattenimento e per l'informazione all-news. Ascoltiamoci.it si inserisce nel contesto del Network come servizio a valore aggiunto, gettando le basi per un nuovo ramo di attività pronto per eventuali sviluppi futuri.