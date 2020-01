Lo smartphone ideale per i Baby Boomer: intuitivo e accessibile in termini di prezzo

Il gap generazionale tra chi è off e chi è online si sta assottigliando grazie alla diffusione di smartphone sempre più equipaggiati delle ultime tecnologie a prezzi contenuti. Wiko, il brand franco-cinese di telefonia portavoce del lusso democratico, propone una tecnologia che va incontro proprio alle esigenze del target senior: la funzione Simple Mode che aiuta a semplificare l’utilizzo dello smartphone e che è applicabile ai modelli Wiko.

Secondo i dati del report ISTAT «Cittadini e ICT» (dicembre 2019) sono le donne (39,5%) a guidare la ‘rivoluzione digitale dei Baby Boomer’ accedendo ad Internet esclusivamente attraverso i loro smartphone che usano più degli uomini (22,1%) loro coetanei. Le 65enni in particolare usano servizi di messaggistica (+8,5 punti percentuali rispetto agli uomini), in pratica le nonne sul web sono più attive che mai.

Ma cosa chiedono gli over 60 al proprio smartphone? Secondo il sondaggio che Wiko ha condotto sugli utenti iscritti al gruppo Wiko Community Italia su Facebook, per il 46% dei partecipanti la caratteristica principale è innanzitutto la semplicità di utilizzo del device. Il 34% del campione premia invece la necessità di una batteria performante. Chiude la classifica il restante 20% che richiede un ampio display.

Il device ideale per il target senior è inoltre quello che si posiziona nella cosiddetta fascia media del mercato. Il 91.3% dei partecipanti sostiene infatti che questo segmento della popolazione non acquisterebbe uno smartphone al di sopra dei 200€.

Per rispondere a queste esigenze Wiko ha dotato i suoi smartphone della funzione Simple Mode che consente di utilizzare lo smartphone in maniera ancora più facile: le applicazioni principali, le impostazioni selezionate, meteo, data, ora e i contatti preferiti sono visualizzati in un’unica schermata e con la garanzia di poter rendere i caratteri più grandi e ben visibili. Una caratteristica, quest’ultima, decisamente apprezzata nel sondaggio condotto e che ha raccolto l’80% di pareri positivi.

Da oggi è possibile seguire un semplice e facile tutorial su come impostare il Simple Modesul device sul canale YouTube di Wiko. Il video spiega in una manciata di secondi come attivare questa funzione sugli smartphone, accedendo alle impostazioni del telefono. Il canale YouTube contiene una vera e propria video-rubrica di tutorial per sfruttare al meglio le caratteristiche principali dei modelli Wiko.