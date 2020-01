Crociere, in arrivo i nuovi «giganti del mare»

Le crociere continuano ad attirare milioni di turisti ogni anno, sia appassionati di questa tipologia di vacanza, sia nuovi clienti che decidono di provare per la prima volta questa esperienza in alto mare attratti dalle offerte sempre più vantaggiose e variegate. Il mercato, quindi, deve stare al passo e anche per il 2020 le principali compagnie si sono preparate per offrire grandi novità e stupire con i loro nuovi «giganti». Stanno per arrivare nuovissime mega-navi, non intendendo solamente questo concetto in termini di capacità di persone da ospitare a bordo, anche per servizi offerti ed esperienze di viaggio esclusive. La prima agenzia web interamente dedicata al mondo delle crociere, Crocierissime.it ha selezionato sei nuove navi che si distingueranno di sicuro nella prossima stagione, lasciando a bocca aperta i crocieristi.

Celebrity Apex (Celebrity Cruises)

La Celebrity Apex debutterà nell’aprile 2020, potrà ospitare 2.900 passeggeri a bordo dei suoi 300 metri di lunghezza. Si tratta della seconda nave da crociera della classe Edge della flotta di Celebrity Cruises, un’imbarcazione che unisce lusso, design, comfort e divertimento su 14 ponti e con 29 punti ristoro solo per dare alcuni numeri. Tra le sue novità più spettacolari c’è il «Magic Carpet», un ponte mobile gigantesco che si muove su e giù e a seconda di dove si trova si trasforma in ristorante, bar o discoteca all’aperto. Inoltre, nel suo esclusivo ristorante Rooftop Garden, immerso nel verde, di giorno e di sera si possono anche praticare sessioni di yoga, vengono proiettati film e si svolgono performance musicali. La nave salperà da Southampton, con itinerari nel Mediterraneo prima di spostarsi a Fort Lauderdale, Florida e nei Caraibi a novembre 2020.

Enchanted Princess (Princess Cruises)

La Enchanted Princess navigherà in Europa nel 2020, con la possibilità di accogliere 3.660 ospiti e 1.346 membri dell’equipaggio; già nel suo nome evoca il lusso: è il nuovo gioiello della compagnia, la quinta della categoria Royal. Ha 18 ponti, camere e suite per ogni esigenza, tra cui l’esclusiva Sky Suite che vanta una terrazza privata di circa 65 metri quadrati, 16 tra bar e ristoranti e una spa dalle mille e una notte. La nave salperà dal porto di Civitavecchia in estate per una prima stagione alla scoperta del Mediterraneo e dell’Europa.

Mardi Gras (Carnival Cruise Line)

La nuova Mardi Gras di Carnival ha delle dimensioni davvero imponenti: è la prima nave XL della compagnia, realizzata per ospitare 5.282 passeggeri con i suoi 344 metri di lunghezza per 180mila tonnellate di stazza. La novità riguarda anche il carburante: sarà infatti a propulsione dual fuel, cioè con motori che possono essere alimentati sia con il combustibile tradizionale che con gas naturale liquefatto; parliamo, quindi, della prima nave green in Nordamerica. Inoltre, ha 20 ponti, nuovissimi ristoranti mai visti a bordo delle altre imbarcazioni della compagnia e una nuova attrazione, Bolt, delle incredibili montagne russe elettriche a 57 metri sul livello del mare che raggiungono la velocità di 64 km orari tra curve, discese ripidissime e giri della morte. La Mardi Gras farà base a Port Canaveral, in Florida e ospiterà i primi passeggeri a ottobre 2020.

MSC Virtuosa (MSC Crociere)

Anche Msc ha fatto le cose in grande: la sua nuova Virtuosa potrà ospitare 6.300 passeggeri e 1.700 membri dell’equipaggio: insieme alla Grandiosa è una delle navi più grandi della flotta, con una stazza di oltre 181mila tonnellate. A bordo si punterà molto sull’intrattenimento grazie ai due spettacoli inediti del Cirque du Soleil at Sea, pensati proprio per i suoi ospiti; inoltre, si potrà usufruire di un assistente di viaggio personale grazie all’offerta di tecnologia digitale in espansione. La nave salperà a novembre 2020 con itinerari nel Mediterraneo toccando i porti di Genova, Roma, Barcellona e Marsiglia.

Costa Firenze (Costa Crociere)

Costa farà salpare nel 2020 la sua nuova Costa Firenze per la Cina, una nave pensata proprio per servire il mercato asiatico delle crociere. Dovrebbe debuttare a ottobre ma si possono già prenotare gli itinerari. La Costa Firenze avrà una stazza di 135.500 tonnellate e potrà ospitare 5.200 passeggeri seguendo le orme delle sue sorelle lanciate quest’anno, Costa Venezia e Costa Smeralda. Il programma di espansione della compagnia verso l’Asia prevede inoltre la costruzione di altre cinque navi entro il 2023 dedicate proprio a questo progetto. La nave, visto anche il nome, è tutta ispirata alla città di Firenze, dalla proposta gastronomica all’intrattenimento, e così negli interni che richiamano lo stile fiorentino e il Rinascimento. Questo si nota soprattutto nell’arredamento delle suite, che rispecchia quello degli hotel italiani di classe e lusso, mentre gli spazi comuni strizzano l’occhio ai decori dei grandi palazzi europei.

Odyssey of the Seas (Royal Caribbean)

La Odyssey of the Seas, seconda nave della classe Quantum Ultra di Royal Caribbean, solcherà i mari del Nordamerica da novembre 2020. Da lì si sposterà nei Caraibi proponendo itinerari da Fort Lauderdale, in Florida, prima di trasferirsi nel Mediterraneo per l’estate 2021. La nave avrà una stazza di circa 169.000 tonnellate e ospiterà fino a 4.819 passeggeri e 1.552 membri dell’equipaggio su 16 ponti e 2.095 cabine. Tra le particolarità, il ponte piscina su due piani e gli intrattenimenti più disparati come il SeaPlex, il più ampio spazio per attività indoor in mare della flotta, con giochi in realtà virtuale e aumentata, laser-game, un’area dedicata agli sport e come se non fosse abbastanza un simulatore di surf, il FlowRider, una parete di roccia e un trampolino elastico. Oltre a tutte queste attività che possono attrarre giovani e sportivi, c’è anche un solarium solo per adulti pensato per chi cerca privacy e relax.