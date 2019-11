Gli adolescenti? Troppo sedentari, in tutto il mondo

ROMA - Gli adolescenti sono troppo sedentari, in tutto il mondo, e le ragazze ancora più dei loro coetanei: uno studio realizzato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) rivela che a livello globale oltre l'80% degli adolescenti scolarizzati non rispettano la raccomandazione di fare almeno un'ora al giorno di attività fisica. Il rapporto, pubblicato da Lancet Child & Adolescent Health, rileva che nella fascia 11-17 anni non fanno sufficiente attività l'85% delle adolescenti e il 78% dei maschi.

Lo studio, che raccoglie e analizza dati riguardanti 1,6 milioni di scolari e studenti di 146 Paesi, sul periodo 2001-2016, evidenzia una minore attività da parte delle ragazze, con quattro eccezioni: Tonga, Samoa, Afghanistan e Zambia.

Servono misure urgenti per rafforzare l'attività fisica

Nel 2016, tuttavia, la differenza in percentuale tra ragazzi e ragazze che rispettano la raccomandazione sull'ora di attività fisica era di oltre 10 punti in quasi un Paese su tre (riguardava infatti 43 su 146 Paesi, ovvero il 29%), con il gap più significativo negli Stati Uniti e in Irlanda (oltre 15 punti percentuali).

«Servono misure urgenti per rafforzare l'attività fisica, i particolare per incitare le ragazze a fare attività e incoraggiarle a continuare una volta che hanno preso questa via», esorta Regina Guthold dell'OMS, tra gli autori dello studio.