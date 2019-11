Gamma SUV Citroën: come scegliere la tua nuova auto

La tipologia di veicolo adatta a moltissime categorie di pubblico, dagli uomini d'affari, alle famiglie con bambini fino a chi è alla ricerca della guida sportiva è sicuramente quella del SUV. Questo per via della versatilità intrinseca e perché coniuga alla perfezione le migliori caratteristiche delle altre tipologie d'auto. La gamma SUV Citroën presenta due modelli di assoluto valore: C3 Aircross e il nuovo C5 Aircross, veri e propri fuoriclasse della loro categoria.

Perché scegliere un SUV Citroën?

Se si è alla ricerca di comodità, adattabilità e sicurezza un SUV è quello che ci vuole. Ma come sceglierne uno che sia perfetto? È opportuno optare per dotazioni di serie e optional che diano risalto alla sicurezza durante la guida, in particolare la frenata d'emergenza e l'Active Safety Break, che in caso di momentanea distrazione farà fermare il veicolo in prossimità di un ostacolo. Invece per chi si deve muovere in un contesto cittadino, un SUV compatto è l'ideale, che sia dotato magari di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, abbinati anche a una videocamera, così da rendere tutto più maneggevole. Citroën, da questo punto di vista, ha pensato in grande con C3 e C5 Aircross. Infatti questi modelli rispondono a tutte queste esigenze e non solo.

CitroŽn C3 Aircross (CitroŽn)

SUV C3 Aircross e C5 Aircross: compact o comfort?

Il SUV compatto C3 Aircross è perfetto per le famiglie con bambini piccoli: i sedili recrinabili e il vano posteriore scorrevole danno la possibilità di caricare con facilità carrozzine e seggiolini. Allo stesso tempo è dotato di fari diurni a LED, vetri posteriori in policarbonato e l'inconfondibile frontale con gli «Chevron». Per non parlare delle varie combinazioni di colore e allestimenti disponibili, e anche delle funzionalità di guida, che comprendono il Grip Control, essenziale su terreni dissestati. Disponibile sia 1.2 benzina, da 80, 110 e 130 CV, con consumi ridotti, sia 1.6 diesel da 100 e 120 CV.

Invece il nuovo SUV C5 Aircross è forse il più elegante della gamma Citroën. Questa caratteristica traspare dall'impeccabile design interno, dal tettuccio panoramico e dall'elevata gamma di personalizzazioni. Le innovative sospensioni rendono l'esperienza di guida fluida e piacevole, anche su sterrato. Le dotazioni di frenata automatica di emergenza e la presenza dell'Highway Driver Assist per regolare automaticamente la velocità sono i più alti standard in fatto di sicurezza. Infine la modularità dei sedili posteriori, il capiente spazio nel bagaglio (da 580 a 720 litri) e il cruscotto digitale configurabile secondo le proprie esigenze rendono l'auto l'evoluzione del DNA Citroën.

CitroŽn C5 Aircross (CitroŽn)