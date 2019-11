Liguria Food Experience sbarca a Londra

GENOVA - Domenica 3 novembre 2019 è arrivato a Londra il progetto di promozione enogastronomica ligure, Liguria Food Experience, presentato da Camera di Commercio e Agenzia In Liguria. In occasione della corrente edizione del WTM, manifestazione di promozione turistica a livello internazionale tra le più importanti al mondo, la Capitale inglese ha ospitato le eccellenze dell’ enogastronomia regionale.

Un menù 100% ligure

All’interno della prestigiosa location de «Il Macellaio», storico locale dell’Ambasciatore di Genova Gourmet nel mondo, l’imprenditore Roberto Costa, è stato presentato un menù 100% ligure, preparato a 4 mani dallo chef genovese Marco Visciola e dallo spezzino Cosimo Bunicelli, già vincitori della prima edizione del contest Cuochi A-Tipici di Liguria all’interno di Food & Green Village dello scorso maggio.

Marco Visciola, Roberto Costa e Cosimo Bunicelli (Camera di Commercio Genova)

La «Rosa Suberba»

A completare l’evento, per la prima volta oltre confine nazionale, la rappresentante del neonato progetto di Genova Gourmet dedicato esclusivamente ai bartender, Marina Porotto che ha proposto il cocktail tutto ligure, la «Rosa Superba». Davanti a un pubblico di esperti del settore, tra influencer, blogger, giornalisti e tour operator, sono intervenute le Istituzioni a presentare l’evento così come il nostro territorio: dal Sindaco Marco Bucci, all’Assessore al Turismo di Regione Liguria, Gianni Berrino, alla Camera di Commercio di Genova rappresentata da Alessandro Cavo, al Commissario Straordinario di Agenzia IN Liguria, l’Avv. Pietro Paolo Giampellegrini.

Liguria Food Experience a Londra (Camera di Commercio Genova)