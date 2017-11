I professionisti degli eventi: Quando un’idea diventa magia

L’organizzazione di eventi e senza dubbio una delle attività più variegate e eterogenee che esista. Bisogna saper conoscere persone, materiali e tutto ciò che c’è nel mezzo… E con questa iperbole vogliamo solamente dire che organizzare un evento può portarti in posti magici, puoi stare braccio abbraccio con star internazionali oppure puoi passare interminabili ore impegnato a risolvere problemi. Quest’ultima cosa è forse il fulcro principale di questa attività.

Il problem solving è un valore aggiunto, che si crea con il tempo, con l’intuizione e con una dose di coraggio non indifferente. L’organizzatore di eventi deve avere chiaro un concetto: il problema forse non è stato creato da lui ma non c’è nessun dubbio su chi lo dovrà risolvere. Nel corso degli anni, questa attività ha abbracciato campi apparentemente inconciliabili e distanti fra loro. Gli ultimi ritrovati tecnologici, le ultime creazioni di design riguardanti gli arredi, la conoscenza del peso che può supportare un traliccio di alluminio insieme a una visione periferica delle migliori location della propria città.

Questo mix, devi avere un filo conduttore che quello della velocità di esecuzione. Nel rapporto con un cliente, l’organizzatore di eventi deve essere fulmineo nel proporre soluzioni che coniughino in modo perfetto qualità e convenienza. Molto spesso parlando più specificatamente dei settori maggiormente toccati dall’organizzazione di un evento, dobbiamo tener conto di tre fattori principali: la bellezza, L’affidabilità e la convenienza. Se dobbiamo organizzare un evento di piazza, dobbiamo trovare la location che garantisca il massimo in termini di sicurezza e bellezza.

Se dobbiamo organizzare un concerto, dobbiamo avere il service audio migliore e al miglior prezzo per il cliente e con la migliore resa per il pubblico. Sembrano tesi strampalate, ma organizzatore di eventi deve essere sempre connesso su piani differenti contemporaneamente.

Nel caso ad esempio di organizzare un evento in una location privata, dovremo cogliere subito il punto forte dell’abitazione e farlo diventare il fulcro dell’evento. Il tutto, sempre, tenendo d’occhio la logistica, il tempo e il rapporto con il cliente. L’organizzazione di un evento è un enorme contenitore, dove l’organizzatore deve avere l’abilità e il gusto di mettere gli elementi giusti.

Nel panorama italiano spiccano le società di organizzazione eventi Roma, tanti professionisti al servizio del mondo degli eventi, che insieme a quelle milanesi offrono un alto livello di creatività.