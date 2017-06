Al Bano costretto ad annullare i prossimi concerti. Colpa di un edema alle corde vocali

BRINDISI – Al Bano di nuovo bloccato a causa di problemi di salute. Quest’anno il povero cantante italiano sembra non avere pace: dopo un infarto, l’intervento al cuore e un’ischemia cerebrale – per fortuna piuttosto leggera - sembra aver accusato anche disturbi alla gola. In particolate un edema alle corde vocali non gli permetterà di mandare avanti i concerti programmati per i prossimi giorni. Annullati quindi gli appuntamenti in Slovenia presso l’Hotel di Nova Gorica e il Perla Casinò. L’edema, che sembra aver coinvolto principalmente la parte destra, ha costretto al riposto forzato l’autore di Celino San Marco. Secondo il suo medico curante non potrà cantare per almeno una settimana.

Le rassicurazioni

Un comunicato stampa ha voluto comunque rassicurare tutti i fan di Al Bano: si tratta di una pausa breve e, quindi, temporanea. Il problema dovrebbe risolversi facilmente e si potrà proseguire con il tour senza problemi. D’altro canto il suo pubblico ben conosce la forza del cantante che non si è fermato neppure poco dopo l’operazione al cuore, riuscendo a partecipare – come programmato – al festival di Sanremo con il suo di rose e di spine.

Nessun rinvio

La brutta notizia è che per i concerti annullati, attualmente, verranno totalmente rimborsati i biglietti acquistati. Al Bano, infatti, non è in grado di rinviarli a date definite. Manca, però, poco più di un mese per i prossimi eventi, e i fan avranno tutto il tempo di scegliere, eventualmente, altre destinazioni per il suo concerto.

I concerti confermati

Confermate, invece, le prossime date dei concerti che Al Bano terrà insieme alla sua ex moglie Romina Power. Il primo è previsto per il 28 luglio a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. Il giorno seguente una nuova esibizione a Chieti, presso l’Arena Civitella. Qualche giorno di pausa per continuare il tour a Cagliari che si terrà il 6 agosto presso Forte Arena. L’ultimo della stagione sarà a Cattolica, l’8 agosto, nell’Arena della Regina.