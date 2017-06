L’Husky rasato: fa discutere la foto virale pubblicata su Twitter

In molti sono convinti che d’estate i cani debbano essere rasati perché fa caldo, e dunque anche loro sentono caldo. Si pensa che togliere a essi il pelo sia un po’ come per noi toglierci i vestiti per sentire più fresco. Ma le cose non stanno proprio così.

Una foto sconcertante

La foto pubblicata su Twitter da un utente è sconcertante: tutti quelli che l’hanno vista hanno infatti strabuzzato gli occhi. E, al di là dell’effetto estetico su cui ci sarebbe da discutere, la foto ha aperto un dibattito sulla reale necessità o meno di rasare i cani d’estate. A riproporre il dibattito è per esempio il sito The Dodo, che ha domandato a un veterinario se sia necessario o meno rasare il pelo ai cani quando fa caldo.

Meglio evitare

Quello che spesso sfugge a noi esseri umani è che la Natura sa quello che fa, e come dice un vecchio adagio: ‘ciò che ripara dal freddo ripara anche dal caldo’. E questo, più che mai, è vero per i cani. Il loro pelo, infatti, è ‘studiato’ in modo da proteggerli sia dal freddo che dal caldo, poiché consta di un doppio strato che protegge anche dall’umidità. E rasare il pelo d’estate può essere dannoso per loro, ed esporli anche a rischio scottature solari.

Mai rasare se non c’è necessità medica

La dott.ssa Karen Becker, veterinario interpellato da The Dodo, ribadisce il concetto che le razze di cani come per esempio gli Husky che hanno un doppio pelo non dovrebbero mai essere rasate, se non per ragioni mediche. Il pelo dei cani è un isolante naturale, sottolinea la veterinaria. L’aria che viene intrappolata dal pelo mantiene la temperatura corporea in equilibrio. Se invece si rasa il pelo si ottiene l’effetto contrario – che può essere anche pericoloso per il cane.

Gli esperti ricordano che anche le razze di cani con un singolo strato di pelo non dovrebbero essere rasate d’estate, così come non dovrebbero andare in giro con certi ridicoli ‘cappottini’ d’inverno. Il pelo degli animali è in grado di proteggerli sia dal caldo che dal freddo, non dimentichiamolo cercando di ‘umanizzare’ gli animali.