Sesso in volo: su Ryanair una coppia ha un rapporto sessuale davanti a tutti

Basic instinct su un volo aereo della compagnia Ryanair. Una coppia in preda alla passione si lascia andare in un rapporto sessuale durante il viaggio. E non nella toilette, ma direttamente sul sedile, in mezzo agli altri passeggeri.

Se dunque avere rapporti sessuali in aereo non poi cosa così rara, quello che forse ha stupito i passeggeri è che la coppia lo abbia fatto lì davanti a tutti, non preoccupandosi appunto dei passeggeri e di chi li ha pure filmati (un passeggero che, nel frattempo, avrebbe gridato: «Nessuno qui ha un preservativo?». A dare notizia dell’accaduto è il Daily Mail in un articolo, e poi l’eco della notizia è rimbalzata su tutto il web. Ora, anche su YouTube si trova il video della scena ripresa da un passeggero. Il video lo potere vedere QUI.