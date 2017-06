Uno sciatore cade in un crepaccio sulle Alpi Pennine, il drammatico video

L’ormai consuetudine di filmare le proprie imprese ha permesso di testimoniare la drammatica disavventura di uno scialpinista che è caduto in un crepaccio durante un’escursione sullo Strahlhorn, nelle Alpi Pennine in Svizzera.

Minuti di terrore

Cadere in un crepaccio è una cosa che può davvero spaventare, data l’alta probabilità di lasciarci le penne. Ed è proprio quello che è accaduto a Benjamin Spilthooren, 33 anni, di nazionalità francese. Durante l’escursione, l’uomo è improvvisamente caduto nel crepaccio e ha vissuto quasi 15 minuti di terrore, nel tentativo di non precipitare a fondo – dove non ci sarebbero state speranze di salvezza. Il tutto è stato filmato dalla sua telecamera tipo GoPro che aveva con sé.

Per fortuna, Benjamin aveva con sé un chiodo da ghiaccio che è stato la sua salvezza, permettendogli di non precipitare e attendere nel frattempo l’arrivo dei soccorsi. L’uomo ha poi pubblicato il vide, che trovate qui sotto, per mettere in guardia gli sciatori e gli alpinisti dai seri rischi cui possono andare incontro.

Il video