Olimpiadi 2024, Parigi ci crede e la Senna si trasforma in un immenso campo sportivo

PARIGI - Prove generali di Olimpiadi per la città di Parigi che a tre mesi dall'attribuzione dei Giochi 2024 a Lima ha trasformato il centro della capitale in un gigantesco campo sportivo per celebrare la giornata olimpica. Protagonista la sindaca Anne Hidalgo che ha attraversato la Senna a bordo di un kayak insieme all'ex campione olimpico e copresidente di Paris-2024, Tony Estanguet. Si tratta di una due giorni nella quale la città «dimostrerà ancora una volta fino a che punto Parigi è pronta per condividere il suo amore per lo sport e il suo entusiasmo all'idea di poter accogliere le Olimpiadi 2024» ha detto la Hidalgo. Il corteo di 200 kayak guidato dalla prima cittadina arriva al Pont Alexandre III, tra il Grand Palais e la cupola d'oro di Napoleone, dove, sempre lungo il fiume, è stata allestita una pista di atletica galleggiante (lunga 156 metri e larga 15) con vista sullo skyline parigino e la Torre Eiffel.