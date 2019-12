Il Liverpool vince il mondiale FIFA per club

DOHA - Il Liverpool ha vinto il mondiale per club battendo il Flamengo 1-0. I Reds meglio all'inizio, poi il ritorno dei brasiliani. Nella ripresa palo clamoroso di Firmino, prima dell'occasione per Gabigol. Nei minuti di recupero protagonista il Var: l'arbitro assegna calcio di rigore al Liverpool per fallo su Mane, poi con l'aiuto della tecnologia decide di rettificare la decisione. Il gol partita al 98'. Attacca il Flamengo, cross per Gabigol che è troppo generoso e anziché cercare la porta mette in mezzo alla ricerca di un compagno che non c'è. Riparte il Liverpool con un contropiede fulminante e Mane serve Firmino: il brasiliano fa sedere Diego Alves, lo dribbla e non sbaglia a porta vuota

L'Everton ufficializza Carlo Ancelotti

L'Everton ha ufficializzato Carlo Ancelotti come nuovo tecnico della prima squadra avendo firmato un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al termine della stagione 2023-'24. Ancelotti oggi sarà in tribuna a Goodison Park «come spettatore» nel match contro l'Arsenal, e da domani sarà in carica. L'esordio in panchina è previsto per il 'Boxing Day' contro il Burnley. «Sono felice, questa sfida mi affascina: il proprietario del club e la dirigenza hanno ben chiaro che l'obiettivo sarà vincere trofei», il primo commento di Ancelotti.

Mikel arieta nuovo allenatore dell'Arsenal

Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal. Lo ha annunciato il club londinese, attualmente al decimo posto nella classifica della Premier League. Il 37enne basco ha lasciato l'incarico di assistente di Pep Guardiola al Manchester City. Ora invece prende il posto del tecnico «ad interim» Fredrik Ljungberg (anche lui, come Arteta, ex giocatore dell'Arsenal) che aveva guidato la squadra dopo l'esonero di Unai Emery. La stampa inglese riporta che Arteta ha firmato un contratto fino al giugno del 2023, per il quale percepirebbe 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro) all'anno.