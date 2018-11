Qualifiche difficili per Navarro a Valencia

VALENCIA - Sabato da dimenticare per il Team Federal Oil Gresini Moto2con Jorge Navarroche non va oltre la 23ª posizione e domani sarà costretto ad una gara di casa davvero complicata.

Lo spagnolo ha chiuso con il tempo di 1’36.909, a poco più di un secondo dalla pole position di Marini, ma in una sessione combattutissima nella quale non è riuscito a lasciare il segno.

Con un passo di gara comunque buono sull’acqua, Navarro spera di chiudere con il sorriso questa esperienza nella famiglia Gresini. Si parte domani alle 12:20!

23º - JORGE NAVARRO #9 - «Questa mattina sul bagnato abbiamo trovato qualcosa per fare meglio, non eravamo super competitivi, ma sicuramente più veloci rispetto a ieri. Sull’asciutto ho trovato subito il limite con la moto, abbiamo fatto qualche modifica ma non è servita. Sono molto deluso perché correre in casa con questi risultati è difficile. Correndo sul bagnato domani possiamo fare qualcosa di buono anche se partendo così dietro in Moto2 sarà davvero dura».