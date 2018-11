Navarro torna a punti in Malesia

SEPANG - Si chiude in crescendo la tripletta asiatica di Jorge Navarro che chiude 13º il Gran Premio di Malesia e porta a casa qualche punto dopo due difficili appuntamenti in Giappone e Australia. In un fine settimana condizionato dal meteo e considerato che qui era la prima apparizione per lo spagnolo con la Moto2, tagliare il traguardo in zona punti rimane un risultato positivo.

Il pilota del Team Federal Oil Gresini Team, con poco tempo in pista nelle sessioni di prove, non ha infatti trovato il miglior assetto con la sua Kalex numero 9 e dopo una partenza aggressiva oggi, ha deciso per una gara «conservativa».

Il 13º posto finale lo mantiene in corsa per la 12ª posizione in Campionato con Lequona che attualmente lo precede di sole due lunghezze.

13º - JORGE NAVARRO #9 - «Oggi gara difficile. Ieri abbiamo fatto dei cambi che consideravamo necessari per la moto, ma non abbiamo potuto provarli nel warm-up. Ieri il feeling non era buono, quindi abbiamo comunque optato per usare la moto con le modifiche. Purtroppo in gara le sensazioni sull’anteriore non erano buone, andavo lungo ad ogni curva e ho avuto un paio momenti. Sono arrivato fino a sfiorare la top10, ma le sensazioni non sono migliorate e ho deciso che era fondamentale chiudere la gara e portare a casa qualche punto. Ora manca Valencia, e daremo il massimo come sempre».