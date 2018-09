Quando e perchè Gazidis diventerà amministratore delegato del Milan

MILANO - Ormai è chiaro: Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan, carica vacante da quando Marco Fassone (che dopo oltre trent'anni aveva rilevato Adriano Galliani) è stato allontanato dal fondo Elliott, nuovo proprietario del Milan dopo la fine della pessima avventura cinese alla guida dei rossoneri. Il manager sudafricano, attualmente ancora in forza all'Arsenal, è da tempo in cima alla lista della società milanista per ricoprire la più alta carica dirigenziale dopo il presidente, poichè ritenuto elemento di carisma, esperienza e con le caratteristiche giuste per fare ciò che il Milan si aspetta dal suo amministratore delegato: trattare con la Uefa il contenzioso che dovrebbe portare all'accettazione del Voluntary Agreement richiesto dal club milanese ed aumentare i ricavi e la popolarità del marchio all'estero, operazione che detta così sembra banale ma che in realtà nel calcio odierno assume un'importanza vitale.

Particolarità

Ma cosa porterebbe davvero Gazidis a Milano e, soprattutto, quando sbarcherà in Italia il sudafricano? Un campo che va immediatamente sgomberato è quello legato all'aspetto economico: Gazidis guadagnerà al Milan più o meno quanto percepisce all'Arsenal e non chiederà (come sembrava invece qualche giorno fa) aumenti o bonus particolari; il suo quasi scontato approdo in rossonero ha una matrice "sentimentale", ovvero l'amicizia che da anni lo lega alla famiglia Elliott e una sportiva, vale a dire l'orgoglio e l'ambizione di far tornare grande un club glorioso ma caduto in disgrazia come il Milan. Infine i tempi: l'arrivo di Ivan Gazidis in Italia è previsto per dicembre, giusto il tempo per dirimere le ultime questioni contrattuali con l'Arsenal, definire i dettagli col Milan e sbarcare a Milano come primo regalo di Natale verso una società che vuole riportare in alto un nome che da ormai troppi anni risulta offuscato ed annebbiato.