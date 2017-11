Il Sindaco di Milano Sala chiude la polemica tra Milan e Inter

MILANO - «I milanisti hanno ragione a chiedere una dedica per Rocco. Che io sia un ultrà interista è chiaro, che però io voglia fare differenze tra Milan e Inter assolutamente no. Ho avuto grande stima per la figura di Nereo Rocco, quindi se mi scrivono sistemiamo: è il momento di un riconoscimento al Paròn». Con queste parole, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha provato a mettere fine ad una lunga giornata di polemiche iniziata allo spargersi della notizia dell'intitolazione dei giardini di piazza Axum ad un simbolo dell'Inter come Helenio Herrera. Non che il Mago nerazzurro non fosse degno di un qualche riconoscimento da parte delle autorità cittadine, ma ha fatto scalpore all’interno della frangia più calda del popolo milanista il fatto che sia stato scelto proprio quell’angolo alle spalle di San Siro dove abitualmente si riuniscono i tifosi della Curva Sud.

Questo è troppo

È stata diciamo la classica goccia che ha fatto traboccare la pazienza dei fans rossoneri, già indispettiti dalla decisione di intitolare la gloriosa scala del calcio a Peppino Meazza, giocatore di entrambe le squadre, ma leggenda e bandiera nerazzurra, non certo del Milan con cui ha giocato - e segnato - pochissimo al termine della sua carriera.

Così come ha scatenato polemiche la decisione di dedicare il piazzale antistante lo stadio ad Angelo Moratti, papà di Massimo e grande presidente dell’Inter vincente.

E il Milan?

Non è così complicato notare come sia in atto una sorta di interizzazione della zona di San Siro che maldispone i tifosi rossoneri. Non sarà il caso di pareggiare i conti e dare anche a coloro che hanno fatto la storia del Milan i dovuti riconoscimenti? Monumenti milanisti come appunto Nereo Rocco, ma anche come Angelo Rizzoli, primo presidente a portare in Italia la Coppa dei Campioni nel 1963, solo per citarne alcuni.

Le parole del sindaco ultrà Sala arrivano al momento giusto, ma forse era il caso di pensarci prima.