Sampdoria: si allunga la lista delle pretendenti per Cigarini

GENOVA - In attesa di conoscere il futuro definitivo di Schick e Muriel, la Sampdoria pensa a sfoltire la rosa, piazzando gli esuberi, ovvero quegli elementi che non rientrano più nei piani di Marco Giampaolo, tecnico dei doriani. Uno di questi è senz’altro Luca Cigarini, centrocampista d’ordine quasi mai impiegato dall’allenatore nell’ultimo campionato; per l’ex atalantino si è mosso da tempo il Cagliari, a cui si è poi aggiunto il Verona che è alla ricerca di uomini d’esperienza dopo il ritorno in serie A, ma negli ultimi giorni per Cigarini si è fatta sotto con forza la Spal che alla Sampdoria ha chiesto anche il centravanti croato Budimir. Il club blucerchiato sta cercando di piazzare Cigarini a titolo definitivo per monetizzare dalla cessione dell’ex regista del Napoli, pur non escludendo totalmente l’ipotesi del prestito per rivalutare il calciatore in una piazza nel quale potrebbe essere protagonista. L’accordo con la Spal, poi, potrebbe prevedere il prestito di Cigarini e l’acquisto a titolo definitivo di Budimir, una soluzione molto gratificante per la Sampdoria che inizierebbe poi a pensare anche al mercato in entrata.