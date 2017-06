Torino: è forte l’interesse per Duvàn Zapata

TORINO - Dopo aver blindato la posizione di Andrea Belotti che con ogni probabilità rimarrà in Piemonte almeno per un altro anno, il Torino è alla ricerca di nuovi innesti per potenziare l’organico a diposizione di Sinisa Mihajlovic e poter puntare ad un piazzamento europeo nella prossima stagione. Uno dei nomi che maggiormente piace nel quartier generale granata è quello di Duvàn Zapata, centravanti colombiano di proprietà del Napoli e che negli ultimi due campionati ha giocato in prestito a Udine mettendo a segno 17 reti complessive, 8 il primo anno e 9 il secondo.

Primi sondaggi

Zapata non resterà a Napoli, chiuso dal gioco senza prime punte di Sarri e comunque alternativa alla già riserva Milik; i partenopei puntano alla cessione definitiva del sudamericano e il Torino potrebbe essere una soluzione intrigante anche per lo stesso calciatore che potrebbe affermarsi definitivamente in una piazza ambiziosa come quella torinista. Al momento Torino e Napoli hanno appena imbastito una chiacchierata, ma nelle prossime settimane gli incontri potrebbero essere più intensi e la trattativa intavolata ufficialmente; Belotti, insomma, potrebbe avere un partner d’attacco di tutto rispetto, per un Torino pronto ad attaccare la zona Uefa e tornare in Europa dopo tre anni.