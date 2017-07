Nordic Walking o camminata nordica. La tecnica e i benefici

Il Nordic Walking è anche conosciuto come la camminata con i bastoncini: è un’attività divertente e coinvolgente che ti permette di conoscere tantissime persone e di bruciare tante calorie rispetto alla camminata tradizionale – spiega a Diario Salute TV Veronica Navarra, istruttrice di Nordic Walking.

Uno sport adatto a tutti

«Tutto quello di cui abbiamo bisogno è di un paio di bastoni che saranno un’aggiunta alla normale camminata e ci permetteranno di allenarci con maggiore intensità. Il Nordic Walinkg è un’attività adatta a tutti sia per gli anziani che per le persone che desiderano fare fitness».

Anche per chi svolge sport agonistico

«Il Nordic Walking è anche ottima per chi svolge sport agonistico perché la FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera), ha riconosciuto questa attività come una disciplina dell’atletica leggera appartenente al settore della marcia, quindi ci sono anche gare a livello agonistico. Perciò, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, non è un’attività rivolta esclusivamente agli anziani».

Non solo sport

«Parlare di Nordic Walking come semplice attività sportiva è un po’ riduttivo. Alla camminata con i bastoni, infatti, si accompagna anche la riscoperta del territorio, dei luoghi nostrani che riusciamo a vedere e ad ammirare, con occhi totalmente nuovi. Quindi se vi interessa conoscere tutti i segreti del mondo del Nordic Walking rimanete con noi per guardare le prossime video lezioni», conclude Navarra.