Annusa i calzini sporchi ogni sera: ricoverato per una grave infezione ai polmoni

Forse, dopo aver letto il titolo avrete pensato a una fake news o al pensiero vi sarà venuto da ridere ma si tratta di un fatto che, seppur raro, andrebbe preso in considerazione. Chiunque, infatti, potrebbe essere colpito dalla stessa malattia annusando, semplicemente, un paio di calzini o altri indumenti non ben asciutti. Ecco i dettagli dell’incredibile vicenda.

Ogni giorno annusava i calzini

Un uomo, residente a Zhangzhou – nel sudest della Cina – sembra aver avuto l’abitudine di annusare ogni giorno i propri calzini al rientro dal lavoro. Probabilmente solo per verificare se avevano, o meno, un odore cattivo. Tutto, ciò, pare aver provocato una grave infezioni fungina a livello polmonare.

Funghi e spore

Annusare ripetutamente i calzini, molto probabilmente anche sudati, non ha fatto altro che aumentare la diffusione delle spore fungine (che si trovavano nei calzini) verso l’apparato respiratorio. Questa, per lo meno, è l’ipotesi dei medici, i quali ci tengono a sottolineare che «l'infezione potrebbe anche essere attribuita alla mancanza di riposo del paziente mentre si prendeva cura del suo bambino, portandolo a un sistema immunitario più debole», ha dichiarato al Fujian Daily il dottor Mai Zhuanying.

Paura in rete

La vicenda, riportata un paio di giorni fa dai quotidiani in rete, sembra aver seminato molto panico. Si pensi solo che l’Hastag «lung infection caused by sniffing of smelly socks» ha fatto 65 milioni di visualizzazioni solo nella giornata di venerdì. Nel Daily Mail, infatti, vengono riportati alcuni commenti da parte degli utenti, i quali dichiarano di aver la stessa abitudine di annusare i calzini ogni giorno. Ecco alcuni commenti:

«La ragione per cui odoro i miei calzini è sapere se posso continuare a indossarli il giorno dopo!», spiega un lettore

«Oh no! Forse dovrei smettere di annusare i miei calzini dopo averli indossati per un giorno intero»

«Prometto che mi laverò i calzini ogni giorno»

Infezioni fungine polmonari

Ricordiamo che le infezioni fungine che si presentano a livello polmonare sono molto difficili da identificare e richiedono esami diagnostici particolari che vengono eseguiti solo nel caso in cui i medici già hanno capito di cosa si tratta. Tra i funghi più comuni, che possono infettare l’apparato respiratorio, ricordiamo quelli appartenenti al genere Aspergilli, i quali possono scatenare reazioni allergiche nei casi migliori. Ma in quelli più gravi anche infezioni bronco-polmonari. Tra queste ricordiamo l’aspergillosi bronco-polmonare allergica (ABPA), la quale sembra essere molto difficile da curare.